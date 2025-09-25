Vous cherchez un forfait mobile pas cher pour la rentrée ? La Poste Mobile propose une offre exceptionnelle : 4 mois gratuits sur tous ses forfaits sans engagement, y compris le 130 Go en 5G et le petit forfait 100 Mo. Une opportunité valable jusqu’au 27 septembre, à saisir sans attendre !
Une rentrée sous le signe des économies
Avec la rentrée, les dépenses s’accumulent et chaque économie compte. La Poste Mobile l’a bien compris et lance une promotion attractive : vos forfaits mobiles sont entièrement gratuits jusqu’à la fin de l’année. Il suffit de souscrire avant le 27 septembre 2025 pour bénéficier de 4 mois offerts, sans engagement.
Que vous ayez besoin d’un forfait léger pour rester joignable ou d’une grosse enveloppe data pour surfer, streamer et travailler en mobilité, deux options s’offrent à vous : un forfait à petit prix avec 100 Mo ou un forfait généreux de 130 Go, le tout sur le réseau 4G/5G de SFR.
Pourquoi choisir un forfait chez La Poste Mobile ?
- 4 mois totalement gratuits : vous économisez jusqu’à la fin de l’année sans débourser un centime.
- Sans engagement : liberté totale de résilier ou changer d’offre quand vous voulez.
- Forfaits à petit prix ensuite : seulement 4,99 €/mois pour 100 Mo ou 9,99 €/mois pour 130 Go.
Les deux forfaits en promotion : lequel choisir ?
Le forfait 100 Mo : 0 € pendant 4 mois puis 4,99 €/mois
Idéal pour les utilisateurs occasionnels, ce forfait propose :
- 100 Mo d’internet mobile, parfait pour les mails et la messagerie.
- Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE/DOM.
Un forfait ultra-économique, simple et efficace, parfait pour un second téléphone ou pour ceux qui consomment peu de data.
Forfait 4G La Poste mobile SIM 100Mo
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
100Mo
0,00€
Pendant 4 mois puis 4,99€ / Sans durée limitée
Le forfait 130 Go : 0 € pendant 4 mois puis 9,99 €/mois
Pour les adeptes du streaming, des réseaux sociaux et de la navigation en mobilité, le forfait 130 Go coche toutes les cases :
- 130 Go en France, dont 25 Go utilisables en Europe et DOM/COM.
- Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE/DOM.
- Option 5G disponible pour seulement 5 €/mois supplémentaires.
C’est l’option idéale pour rester connecté partout, avec une enveloppe data très confortable.
Forfait 4G La Poste mobile SIM 130Go
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
0,00€
Pendant 4 mois puis 10,99€ / + 5 € par mois pour bénéficier du réseau 5G / Sans durée limitée
Pourquoi opter pour La Poste Mobile ?
Au-delà du prix, La Poste Mobile mise sur la flexibilité : pas d’engagement, un service client disponible 6j/7 et la sécurité d’un réseau performant. Le prêt de mobile gratuit en cas de casse ou de vol ajoute un gage de sérénité.
Avec cette promotion, vous pouvez tester un forfait pendant plusieurs mois sans dépenser un centime et décider ensuite de le conserver ou non. Un moyen simple de maîtriser votre budget mobile tout en profitant d’une couverture réseau de qualité.
Un bon plan à saisir avant le 27 septembre
Ces 4 mois gratuits sont disponibles seulement jusqu’au 27 septembre 2025. Une fois la période de gratuité passée, vous ne paierez que 4,99 €/mois pour 100 Mo ou 9,99 €/mois pour 130 Go, deux tarifs parmi les plus compétitifs du marché.
✅ Notre avis sur cette promo La Poste Mobile
Difficile de trouver mieux pour la rentrée : deux forfaits adaptés à tous les profils, une offre gratuite pendant quatre mois et une liberté totale grâce au sans engagement. Que vous soyez étudiant, jeune actif ou que vous cherchiez simplement à réduire vos factures, c’est le moment parfait pour tester La Poste Mobile sans risque.