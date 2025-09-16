La rentrée 2025 s’annonce dès maintenant à l’écran : nouvelles séries, films attendus, exclusivités plateformes… Si vous voulez profiter de tout cela sans multiplier les abonnements, l’offre RAT+ Ciné Séries est faite pour vous.
Ce pack regroupe Canal+, Netflix, HBO Max, Paramount+, Apple TV+, entre autres, à un prix très compétitif à 19,99 €/mois au lieu de 34,99 €, et tout cela sans engagement.
Pourquoi choisir la formuleRAT+ Ciné Séries ?
- Un seul abonnement : vous regroupez plusieurs plateformes incontournables au lieu de multiplier les souscriptions.
- Des contenus variés : des blockbusters, séries cultes, documentaires, exclusivités Canal+, créations HBO Max ou Apple TV+.
- Un tarif attractif : –43 % par rapport au prix normal, sans contrainte d’engagement.
Un abonnement pensé pour les amateurs de streaming
Que vous soyez fan de super-héros Marvel, accro aux séries HBO comme The Last of Us, ou curieux des nouveautés Canal+ et OCS, l’offre RAT+ couvre un très large spectre de contenus. Le tout accessible sur vos écrans habituels : TV connectée, tablette, smartphone ou console via myCANAL.
En résumé : une bonne affaire pour cette rentrée
En regroupant Canal+, Netflix, Apple TV+, Paramount+, HBO Max et OCS à seulement 19,99 €/mois, RAT+ Ciné Séries propose l’un des abonnements les plus complets et abordables pour les moins de 26 ans. Une offre idéale pour profiter de toutes les nouveautés de la rentrée 2025 sans exploser son budget.