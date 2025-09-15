L'aspirateur combine une forte puissance d'aspiration et un nettoyage autonome, accessible aujourd'hui grâce à une réduction rare sur le marché.
Le Roborock QV 35S tombe à 489,99 € chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle avec 29 % de réduction. Ce robot aspire, lave et sèche les sols au quotidien, sans intervention. Il gère la poussière, les cheveux et les poils d'animaux sans bloquer, même sur les tapis ou dans les coins. Certains diront que la simplicité d'usage, une fois installé, surprend au quotidien.
L'aspirateur robot nettoie les tapis et sols durs grâce à sa forte aspiration. Il gère aussi la serpillière, ce qui limite les corvées de lavage. L'appareil vide son bac seul et détecte les obstacles pour éviter de rester coincé ou de mouiller les tapis.
L'aspirateur robot Roborock QV 35S
Robot aspirateur performant avec station, idéal pour entretenir facilement de grandes surfaces et limiter les interventions.
✅ Avantages
- Aspiration puissante de 10 000 Pa pour éliminer les poils et débris tenaces
- Station d'accueil tout-en-un : lavage, séchage, remplissage automatique, aspiration de la poussière jusqu'à 7 semaines d'autonomie
- Brosses anti-enchevêtrement certifiées 0 % nœuds, adaptées aux foyers avec animaux
- Navigation LiDAR 360° avec gestion de 4 plans et détection intelligente des obstacles
- Réglage personnalisé du débit d'eau sur 30 niveaux via l'application pour adapter le nettoyage à chaque sol
❌ Inconvénients
- WiFi limité à la fréquence 2,4 GHz, donc non compatible avec les réseaux 5 GHz
- Station relativement encombrante pour les petits espaces
- Le module de lavage se soulève de 10 mm, ce qui ne suffit pas toujours pour certains tapis à poils longs
Une autonomie pensée pour le quotidien
L'aspirateur robot s'occupe du ménage pendant que vous travaillez ou sortez. Il aspire les débris, nettoie les taches, puis vide automatiquement la poussière dans son sac. Vous n'avez pas besoin de vérifier chaque passage, le robot ajuste son trajet selon les pièces. On peut trouver surprenant de rentrer chez soi et de retrouver le sol propre, même dans les coins souvent oubliés. Le contrôle via application permet de personnaliser les zones à nettoyer ou à éviter, ce qui simplifie le quotidien dans une maison familiale.
Un prix rare pour une gestion mains libres
Amazon affiche le Roborock QV 35S à 489,99 €, ce qui reste peu courant pour ce niveau d'automatisation. L'appareil libère du temps en gérant le ménage de façon autonome, sans intervention quotidienne. Il s'adresse à celles et ceux qui cherchent un entretien régulier, sans complication : le tout avec une gestion du bac à poussière pensée pour durer plusieurs semaines.