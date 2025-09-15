L'aspirateur robot s'occupe du ménage pendant que vous travaillez ou sortez. Il aspire les débris, nettoie les taches, puis vide automatiquement la poussière dans son sac. Vous n'avez pas besoin de vérifier chaque passage, le robot ajuste son trajet selon les pièces. On peut trouver surprenant de rentrer chez soi et de retrouver le sol propre, même dans les coins souvent oubliés. Le contrôle via application permet de personnaliser les zones à nettoyer ou à éviter, ce qui simplifie le quotidien dans une maison familiale.