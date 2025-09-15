Le chargeur double port vous accompagne au travail comme à la maison. Il recharge un téléphone et un ordinateur portable en même temps, sans ralentir la vitesse, ce qui reste pratique quand on partage une prise murale.

La gestion automatique de la tension réduit les risques de surchauffe, vous évitez ainsi les coupures inattendues, même si l'adaptateur reste branché sur une multiprise. Certains diront que c'est un détail, mais au quotidien ce genre de solution simplifie vraiment la vie, surtout quand le sac déborde déjà de divers accessoires.