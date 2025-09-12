La tablette s'utilise facilement d'une pièce à l'autre ou lors d'un déplacement. Son format léger et son autonomie d'une journée simplifient la gestion des tâches, qu'il s'agisse de consulter des documents, de regarder une vidéo ou de noter une idée au vol. On peut trouver que cet équilibre entre puissance et portabilité rend le modèle intéressant pour les étudiants ou les professionnels souvent en mouvement.

Ce format compact favorise une prise en main rapide et rassure par sa robustesse, avec un boîtier en aluminium recyclé. La technologie d'écran Liquid Retina, associée à la gestion de la luminosité, garantit un affichage confortable même en lumière naturelle, ce qui reste appréciable pour une utilisation régulière hors du bureau ou à la maison.