Une manette conçue pour jouer sans contrainte, proposée à un tarif rare sur le marché. L'occasion d'équiper une Switch ou de remplacer son contrôleur principal sans se ruiner.
Le prix chute à 69,06 € chez Amazon, soit 14 % de réduction et le tarif le plus bas jamais vu. Cette manette améliore le confort de jeu au quotidien grâce à une prise en main soignée et des fonctionnalités pensées pour tous les profils. On retrouve un bouton C pour GameChat, des commandes personnalisables et une prise audio, ce qui simplifie les sessions en solo ou en ligne. Ceux qui jouent souvent à plusieurs apprécieront de pouvoir brancher un casque sans effort. C'est le genre de détail qui change la donne quand on veut profiter d'un jeu sans déranger les autres à la maison.
Nintendo Pro Controller Switch 2
Pensée pour les sessions de jeu longues, elle combine ergonomie, connectivité et options de personnalisation pour tous les joueurs.
✅ Les plus
- Bouton C dédié pour ouvrir GameChat sans interrompre la partie
- Commandes par mouvements et vibrations HD pour une immersion accrue
- Boutons GL/GR entièrement configurables pour adapter la manette à votre style de jeu
- Prise audio mini-jack 3,5 mm compatible casque et écouteurs
- Fonctionnalité amiibo intégrée pour enrichir vos expériences en jeu
❌ Les moins
- GameChat nécessite un compte Nintendo et l'enregistrement d'un numéro de téléphone
- Certaines fonctionnalités en ligne non accessibles dans tous les pays
- Amiibo vendus séparément, ce qui limite l'utilisation de cette fonction pour certains jeux
Un confort de jeu pensé pour tous les usages
La manette accompagne vos parties longues ou rapides avec une prise en main agréable. Les boutons personnalisables s'ajustent à votre façon de jouer, que ce soit pour des sessions détendues ou lors de compétitions amicales. À la maison, chacun trouve ses réglages sans perdre de temps. La connexion filaire ou sans fil répond à tous les besoins, même quand plusieurs joueurs partagent la console. On peut trouver que la prise casque intégrée évite bien des disputes autour du volume sonore, surtout quand la maison n'est pas silencieuse.
Amazon affiche le prix le plus bas aujourd'hui
Amazon propose ce modèle à 69,06 €, un tarif rare pour une manette aussi polyvalente. L'ensemble reste compact, simple à configurer et bien adapté à un usage quotidien sur Switch 2. La prise audio et la personnalisation des commandes facilitent vraiment la vie, surtout si vous jouez régulièrement à plusieurs. L'ensemble se positionne bien face aux autres accessoires de la console pour qui cherche confort et simplicité. On gagne du temps lors des branchements et la fiabilité reste au rendez-vous, même après plusieurs semaines d'utilisation.