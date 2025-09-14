Apple vient de lever le voile sur l’iPhone 17 Pro et RED by SFR lance déjà les précommandes. Proposé à partir de 1 229 € (dont 80 € remboursés et jusqu’à 100 € de bonus reprise), le dernier né d’Apple peut être associé à un forfait 100 Go 5G sans engagement pour seulement 8,99 €/mois.
Un nouveau bijou technologique signé Apple
Avec son écran Super Retina XDR OLED 6,3 pouces affichant une fluidité de 120 Hz, une luminosité record de 3 000 nits et 33 % de reflets en moins, l’iPhone 17 Pro met la barre très haut. Son design unibody en aluminium forgé à chaud en fait l’iPhone le plus robuste jamais conçu.
Disponible en orange cosmique, argent et bleu intense, il se décline en 256 Go, 512 Go ou 1 To pour s’adapter à tous les besoins. L’expédition débutera à partir du 18 septembre 2025, mais les stocks risquent de partir vite.
Trois bonnes raisons de craquer pour l’iPhone 17 Pro :
- Le système photo ultime : capteur principal 48 MP et zoom optique 8x.
- Une puissance record : puce A19 Pro refroidie par évaporation.
- Une autonomie prolongée : jusqu’à 37 h de lecture vidéo.
Un appareil photo digne d’un équipement professionnel
L’iPhone 17 Pro repousse les limites de la photographie mobile. Ses caméras arrière 48 MP associées à un zoom optique 8x offrent une polyvalence inédite, l’équivalent de huit objectifs professionnels. La caméra avant de 18 MP introduit le cadrage adaptatif Center Stage pour des selfies et appels vidéo encore plus réussis. Ajoutez à cela la vidéo double capture et vous obtenez un smartphone taillé pour les créateurs de contenus comme pour les passionnés de photo.
Puissance et intelligence embarquées
Sous le capot, la puce A19 Pro assure jusqu’à 40 % de performances constantes supplémentaires, grâce à un nouveau système de refroidissement par évaporation. Les joueurs comme les utilisateurs multitâches profiteront d’une fluidité exceptionnelle, même sur les applications les plus exigeantes.
Côté autonomie, Apple promet jusqu’à 37 heures de lecture vidéo, avec une recharge rapide permettant de récupérer 50 % de batterie en seulement 20 minutes. Et grâce à Apple Intelligence, l’iPhone 17 Pro devient plus intelligent que jamais : rédaction assistée, personnalisation avancée, organisation optimisée… Un vrai assistant numérique personnel dans votre poche.
Forfait 5G RED by SFR 100Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
100Go
8,99€
Sans durée limitée
Le bon plan RED by SFR : forfait 100 Go 5G à 8,99 €/mois
En plus du smartphone, RED by SFR accompagne la précommande avec un forfait 100 Go 5G à seulement 8,99 €/mois, sans engagement. Vous profitez d’appels, SMS et MMS illimités en France, mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM, avec 26 Go d’internet en roaming.
Autre avantage : RED propose jusqu’à 100 € de bonus pour la reprise de votre ancien téléphone, ce qui permet de réduire encore le coût d’acquisition. Une façon astucieuse de passer au dernier iPhone tout en valorisant son ancien mobile.
✅ Notre avis sur l’iPhone 17 Pro chez RED by SFR
La précommande de l’iPhone 17 Pro chez RED by SFR combine le meilleur des deux mondes : un smartphone ultra haut de gamme et un forfait 5G généreux à petit prix. Entre son écran lumineux, sa puissance inédite, son système photo professionnel et son autonomie record, il s’impose déjà comme le futur incontournable du marché. Avec le forfait RED à 8,99 €/mois, l’opportunité est à saisir dès maintenant.