Avec son écran Super Retina XDR OLED 6,3 pouces affichant une fluidité de 120 Hz, une luminosité record de 3 000 nits et 33 % de reflets en moins, l’iPhone 17 Pro met la barre très haut. Son design unibody en aluminium forgé à chaud en fait l’iPhone le plus robuste jamais conçu.

Disponible en orange cosmique, argent et bleu intense, il se décline en 256 Go, 512 Go ou 1 To pour s’adapter à tous les besoins. L’expédition débutera à partir du 18 septembre 2025, mais les stocks risquent de partir vite.