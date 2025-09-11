Le marché des smartphones pliants franchit un cap cette année avec l’arrivée du Samsung Galaxy Z Flip7. À la pointe de la technologie, ce modèle allie design compact, écran flexible et intelligence artificielle avancée. Grâce à l’offre de lancement Bouygues Telecom, il devient plus accessible que jamais. En optant pour le forfait 200 Go, vous pouvez vous offrir ce bijou pour 1 € à la commande, puis 22 €/mois pendant 24 mois.

Cerise sur le gâteau : un Galaxy Chromebook Go d’une valeur de 499 € est offert pour toute souscription avant le 14 septembre 2025. Ajoutez à cela un bonus reprise pouvant aller jusqu’à 130 € pour votre ancien smartphone, et vous obtenez un package tech qui coche toutes les cases.