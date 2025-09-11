Un smartphone pliant, un Chromebook offert, 130 € de reprise… et un forfait XXL à la clé. Voici pourquoi le Z Flip7 fait tant parler de lui à la rentrée.
Le marché des smartphones pliants franchit un cap cette année avec l’arrivée du Samsung Galaxy Z Flip7. À la pointe de la technologie, ce modèle allie design compact, écran flexible et intelligence artificielle avancée. Grâce à l’offre de lancement Bouygues Telecom, il devient plus accessible que jamais. En optant pour le forfait 200 Go, vous pouvez vous offrir ce bijou pour 1 € à la commande, puis 22 €/mois pendant 24 mois.
Cerise sur le gâteau : un Galaxy Chromebook Go d’une valeur de 499 € est offert pour toute souscription avant le 14 septembre 2025. Ajoutez à cela un bonus reprise pouvant aller jusqu’à 130 € pour votre ancien smartphone, et vous obtenez un package tech qui coche toutes les cases.
Le Samsung Galaxy Z Flip7 : le pliant haut de gamme au service de votre quotidien
Design, écran, performances : la polyvalence au format compact
Avec son écran principal de 6,9 pouces, sa luminosité de 2600 nits et son format pliable, le Galaxy Z Flip7 conjugue élégance et fonctionnalité. Fermé, il tient dans la poche ; ouvert, il déploie toute la puissance d’un smartphone premium. Son écran externe FlexWindow de 4,1 pouces vous permet de consulter vos notifications ou contrôler la musique sans le déplier.
Côté robustesse, on retrouve les matériaux les plus résistants de Samsung : Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus 2, et une certification IP48 qui assure une protection contre la poussière et les éclaboussures. Le smartphone est disponible en Bleu Nuit ou Noir Absolu, avec une finition soignée et une charnière FlexHinge repensée pour un usage longue durée.
Galaxy AI : l’assistant intelligent embarqué
La grande nouveauté du Z Flip7, c’est l’intégration poussée de Galaxy AI, une suite d’outils basée sur l’intelligence artificielle pour améliorer votre expérience au quotidien :
- Traduction instantanée de vos appels et messages
- Retouche générative pour embellir vos clichés
- Recherche par sélection (« Entourer pour chercher »)
- Assistant Notes pour organiser vos idées automatiquement
En bonus, 6 mois d’accès à Google AI Pro sont inclus, avec 2 To de stockage cloud pour vos fichiers.
Un appareil photo pensé pour les créateurs
Le capteur principal de 50 Mpx, couplé à un ultra grand-angle de 12 Mpx, permet de capturer des images précises, même de nuit. Le mode FlexCam s’avère particulièrement pratique pour les selfies en mains libres ou les vidéos TikTok. Grâce au ProVisual Engine, les clichés gagnent en netteté et en réalisme, quelle que soit la luminosité.
Autonomie, connectivité et fluidité à toute épreuve
Le processeur Exynos 2500 associé à 12 Go de RAM propulse le Z Flip7 dans une nouvelle dimension de fluidité. Compatible 5G et Wi-Fi 7, il embarque aussi 4300 mAh de batterie pour tenir plus de 30 heures en lecture vidéo. Son stockage UFS 4.0 (256 ou 512 Go) garantit des transferts ultra-rapides et une réactivité exemplaire.
L’offre Bouygues Telecom : une formule taillée pour les technophiles
Un smartphone haut de gamme, un paiement étalé sans mauvaise surprise
Grâce à Bouygues Telecom, le Z Flip7 devient accessible à tous. L’offre se décompose comme suit :
- 1 € à la commande
- 22 €/mois pendant 24 mois
- Forfait 200 Go 5G à 36,99 €/mois la première année, puis 46,99 €
Un Chromebook Go offert, d’une valeur de 499 €
Si vous souscrivez avant le 14 septembre 2025, vous recevrez un Galaxy Chromebook Go gratuitement. Un ordinateur portable léger, pratique pour les étudiants ou les télétravailleurs, à récupérer via un simple formulaire après l’achat.
Jusqu’à 130 € de reprise sur votre ancien smartphone
En recyclant un ancien appareil d’une valeur minimale de 10 €, Bouygues Telecom vous accorde une remise différée de 130 €. Une manière intelligente de réduire encore la facture, tout en donnant une seconde vie à votre ancien mobile.
Des options premium incluses dans le forfait
Le forfait 200 Go comprend :
- Appels, SMS et MMS illimités
- Roaming en Europe, DOM, Suisse et Andorre
- Partage de connexion possible
- Service client prioritaire
Un combo gagnant pour une rentrée placée sous le signe de l’innovation
Le Samsung Galaxy Z Flip7 coche toutes les cases : design pliant audacieux, écran lumineux, photo haut de gamme, intelligence artificielle embarquée et autonomie solide. Avec l’offre Bouygues Telecom, ce smartphone d’exception devient enfin accessible grâce à un paiement étalé, un forfait généreux en data, un ordinateur offert et une reprise avantageuse.
Une opportunité idéale pour les passionnés de tech qui veulent un produit haut de gamme sans exploser leur budget. L’offre est disponible dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom. Attention, les stocks sont limités. Une fois la date limite dépassée, l’offre Chromebook disparaîtra, tout comme la remise immédiate.