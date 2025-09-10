La rentrée est là, synonyme pour beaucoup d’amateurs de high-tech de nouveaux projets et d’envies de renouveau. Pour un grand nombre d’entre nous, c’est le moment idéal de s’offrir un smartphone performant et moderne.
Avec l’arrivée du Google Pixel 10 Pro chez SFR, les amateurs de technologie ont enfin l’opportunité de s’offrir un smartphone d’exception à un prix particulièrement attractif. Entre son design raffiné, ses performances boostées par l’intelligence artificielle et l’offre avantageuse proposée par l’opérateur, difficile de résister.
Une offre exclusive et flexible chez SFR
Affiché à 1 099 € sur la boutique officielle de Google, le Pixel 10 Pro (128 Go) bénéficie actuellement d’une offre particulièrement agressive chez SFR. L’opérateur le propose à seulement 369 € à l’achat, puis 8 € par mois pendant 24 mois, à condition de souscrire au forfait 350 Go.
Pour rendre l’offre encore plus attractive, SFR ajoute une remise différée de 80 € via coupon de remboursement, ce qui allège encore la facture finale.
Autre avantage non négligeable : le paiement en 24 fois sans frais, qui permet de s’équiper d’un smartphone premium de dernière génération sans grever son budget d’un seul coup. Une façon de démocratiser l’accès au haut de gamme, tout en profitant des dernières innovations de Google.
Pixel 10 Pro : le meilleur de Google dans votre poche
Le Google Pixel 10 Pro n’est pas qu’une nouvelle itération de la gamme : il incarne la feuille de route de Google pour le smartphone de 2025. Si les coloris inédits séduiront les amateurs de design, la véritable révolution se cache à l’arrière du téléphone. Le constructeur y a intégré des aimants compatibles avec la norme Qi 2, une première pour la marque, qui facilite la recharge sans fil et améliore l’ergonomie au quotidien. À cela s’ajoute une batterie longue durée, couplée à une recharge rapide de 30 W, voire 45 W sur la version Pixel 10 Pro XL, un atout de poids pour les utilisateurs intensifs.
Côté écran, Google frappe fort avec une dalle Super Actua de 6,3 pouces, capable d’atteindre une luminosité impressionnante de 3 300 nits. En clair, même en plein soleil, la lisibilité reste optimale. Fidèle à son identité, la gamme conserve la célèbre “camera bar” au dos, un choix esthétique assumé qui continue de distinguer les Pixel des autres smartphones du marché.
Cette barre abrite un triple capteur photo, dont un zoom Pro x100, pensé pour repousser les limites de la photo mobile. Google mise aussi sur l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience : des outils comme Camera Coach ou Magic Editor accompagnent et transforment la prise de vue, au point de redéfinir ce que l’on attend d’un appareil photo de smartphone.
Le Google Pixel 10 Pro confirme l’expertise de la marque en matière de photo et de vidéo. Son triple module arrière intègre un téléobjectif capable d’atteindre un zoom Pro x100, pensé pour capturer des détails invisibles à l’œil nu. En vidéo, la stabilisation et les modes assistés par IA assurent fluidité et netteté, même en mouvement. Une véritable vitrine du savoir-faire photographique mobile de Google.
Sous le capot, on retrouve le processeur maison Tensor G5, avec un TPU annoncé jusqu'à 60 % plus puissant et un CPU jusqu'à 25 % plus rapide, conçu pour tirer parti des usages liés à l’IA. Résultat : une fluidité exemplaire et une rapidité accrue, renforcées par 16 Go de RAM qui placent encore et toujours le Pixel 10 Pro dans le haut du panier des flagships actuels.
Dans notre test complet du Pixel 10 Pro de Google, nous indiquions notamment : “Son écran est divin, la partie photo est maîtrisée comme jamais, et le logiciel est parfait pour celles et ceux qui veulent un maximum d’intelligence artificielle dans leur poche.”
Comment fonctionne l’offre SFR pour le Pixel 10 Pro ?
Concrètement, l’offre proposée par SFR s’articule en plusieurs étapes très simples. À l’achat, le Google Pixel 10 Pro est facturé 369 €, un tarif très largement inférieur à celui affiché sur la boutique officielle de Google. Ensuite, il faut compter une mensualité de 8€ pendant 24 mois, associée au forfait 350 Go (compatible 5G évidemment) de l’opérateur.
Pour adoucir encore un peu plus la note, SFR prévoit un remboursement différé de 80 € via coupon, ce qui réduit le coût final du smartphone à 289€. Enfin, bonne nouvelle pour les budgets serrés : il est possible d’opter pour un paiement en 24 fois sans frais, une solution qui rend l’accès au haut de gamme plus souple et plus abordable.