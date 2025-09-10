Affiché à 1 099 € sur la boutique officielle de Google, le Pixel 10 Pro (128 Go) bénéficie actuellement d’une offre particulièrement agressive chez SFR. L’opérateur le propose à seulement 369 € à l’achat, puis 8 € par mois pendant 24 mois, à condition de souscrire au forfait 350 Go.

Pour rendre l’offre encore plus attractive, SFR ajoute une remise différée de 80 € via coupon de remboursement, ce qui allège encore la facture finale.

Autre avantage non négligeable : le paiement en 24 fois sans frais, qui permet de s’équiper d’un smartphone premium de dernière génération sans grever son budget d’un seul coup. Une façon de démocratiser l’accès au haut de gamme, tout en profitant des dernières innovations de Google.