L'écran 27 pouces trouve facilement sa place sur un bureau, que ce soit pour du jeu, du streaming ou du télétravail. Sa fréquence de 180 Hz rend chaque mouvement plus fluide, même lors des parties dynamiques. L'affichage Full HD et la dalle VA proposent des couleurs stables et des noirs assez profonds pour regarder des vidéos confortablement. La compatibilité HDR10 ajoute un peu de relief aux scènes lumineuses, sans modifier vos habitudes de branchement grâce aux ports HDMI et DisplayPort. Ce format reste aussi simple à adapter à un espace partagé ou à un usage familial, sans réglage complexe.