Les AirPods 4 sont conçus pour s’adapter à toutes vos activités quotidiennes. Que vous soyez en déplacement, en salle de sport ou au bureau, ils offrent une qualité sonore équilibrée et un confort durable grâce à leur design ergonomique. L’audio spatial personnalisé adapte le son à la forme de vos oreilles, pour une immersion optimale, que ce soit pour un podcast, un appel ou votre playlist préférée.

Leur résistance à la transpiration et à l’eau en fait des compagnons idéaux pour les séances de sport. Et avec la puce H2, la connexion Bluetooth est plus stable, le son plus riche et l’autonomie optimisée. Couplés à un boîtier de charge USB-C, ils garantissent jusqu’à 24 heures d’écoute cumulée, avec une recharge rapide et pratique.