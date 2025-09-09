La rentrée est le moment idéal pour changer d’opérateur et réduire ses factures. RED by SFR propose un forfait 100 Go 5G complet pour seulement 8,99 €/mois, sans engagement ni mauvaises surprises.

forfait mobile red by sfr promotion

La rentrée : le bon moment pour alléger sa facture mobile

Chaque rentrée, les opérateurs rivalisent d’offres pour séduire de nouveaux abonnés. C’est donc la période parfaite pour revoir son forfait et faire de belles économies. Avec cette offre, RED by SFR propose 100 Go de data pour 8,99 €/mois seulement, un tarif fixe, sans hausse au bout d’un an et surtout sans engagement. Une opportunité pour consommer plus, tout en payant moins.

Découvrir l’offre RED by SFR 100 Go

Les 3 points forts du forfait RED 100 Go :

  • 100 Go de data en 5G utilisables en France métropolitaine, parfait pour les usages intensifs (streaming, réseaux sociaux, visioconférences)
  • 26 Go de data inclus en Europe et DOM, pour rester connecté même en déplacement à l’étranger
  • Sans engagement et à prix fixe : 8,99 €/mois, sans variation ni augmentation cachée
Forfait 5G RED by SFR 100Go

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

100Go

Réseau 5G

8,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

100Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

100Go

Data (Go) à l'étranger

26Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

Une offre pensée pour tous vos usages connectés

Avec 100 Go de data en 5G, vous avez la liberté de tout faire : regarder des films en streaming HD dans les transports, jouer en ligne sans latence, ou encore télétravailler en visioconférence. C’est un forfait idéal pour les gros consommateurs de data. L’inclusion de 26 Go en roaming Europe et DOM est un vrai plus pour ceux qui voyagent régulièrement. Les appels, SMS et MMS illimités complètent l’offre pour une tranquillité totale au quotidien.

Pourquoi c’est le moment de changer d’opérateur

La rentrée est une période stratégique : les opérateurs cassent leurs prix pour capter de nouveaux clients. À 8,99 €/mois pour 100 Go, RED by SFR signe l’un des forfaits les plus compétitifs du marché. Sans engagement, vous restez libre de résilier quand vous voulez, sans frais. Et contrairement à d’autres offres dites “promo”, ce tarif est garanti dans la durée.

Découvrir l’offre RED by SFR 100 Go

L’avis Clubic sur le forfait RED 100 Go

Chez Clubic, nous considérons le forfait RED 100 Go à 8,99 €/mois comme une référence. Il combine :

  • Une enveloppe data très généreuse pour moins de 10 € par mois.
  • La souplesse d’un forfait sans engagement.
  • La couverture réseau solide de SFR en 4G et 5G.

C’est un forfait clair, simple et sans piège, qui répond parfaitement aux besoins actuels de la majorité des utilisateurs.

Une alternative encore plus économique : 20 Go à 6,99 €/mois

Pour les budgets plus serrés ou les usages plus modestes, RED by SFR propose également un forfait 20 Go pour 6,99 €/mois. Un choix malin pour ceux qui utilisent principalement le Wi-Fi au quotidien, ou comme deuxième ligne mobile pour un enfant ou un appareil secondaire.

À découvrir
Meilleur forfait mobile, comparateur gratuit (septembre 2025)
01 septembre 2025 à 10h50
Comparatifs services