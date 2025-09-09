Chez Clubic, nous considérons le forfait RED 100 Go à 8,99 €/mois comme une référence. Il combine :

Une enveloppe data très généreuse pour moins de 10 € par mois.

La souplesse d’un forfait sans engagement.

La couverture réseau solide de SFR en 4G et 5G.

C’est un forfait clair, simple et sans piège, qui répond parfaitement aux besoins actuels de la majorité des utilisateurs.