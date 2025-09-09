La rentrée est le moment idéal pour changer d’opérateur et réduire ses factures. RED by SFR propose un forfait 100 Go 5G complet pour seulement 8,99 €/mois, sans engagement ni mauvaises surprises.
La rentrée : le bon moment pour alléger sa facture mobile
Chaque rentrée, les opérateurs rivalisent d’offres pour séduire de nouveaux abonnés. C’est donc la période parfaite pour revoir son forfait et faire de belles économies. Avec cette offre, RED by SFR propose 100 Go de data pour 8,99 €/mois seulement, un tarif fixe, sans hausse au bout d’un an et surtout sans engagement. Une opportunité pour consommer plus, tout en payant moins.
Les 3 points forts du forfait RED 100 Go :
- 100 Go de data en 5G utilisables en France métropolitaine, parfait pour les usages intensifs (streaming, réseaux sociaux, visioconférences)
- 26 Go de data inclus en Europe et DOM, pour rester connecté même en déplacement à l’étranger
- Sans engagement et à prix fixe : 8,99 €/mois, sans variation ni augmentation cachée
Forfait 5G RED by SFR 100Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
100Go
8,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
100Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
100Go
Data (Go) à l'étranger
26Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Une offre pensée pour tous vos usages connectés
Avec 100 Go de data en 5G, vous avez la liberté de tout faire : regarder des films en streaming HD dans les transports, jouer en ligne sans latence, ou encore télétravailler en visioconférence. C’est un forfait idéal pour les gros consommateurs de data. L’inclusion de 26 Go en roaming Europe et DOM est un vrai plus pour ceux qui voyagent régulièrement. Les appels, SMS et MMS illimités complètent l’offre pour une tranquillité totale au quotidien.
Pourquoi c’est le moment de changer d’opérateur
La rentrée est une période stratégique : les opérateurs cassent leurs prix pour capter de nouveaux clients. À 8,99 €/mois pour 100 Go, RED by SFR signe l’un des forfaits les plus compétitifs du marché. Sans engagement, vous restez libre de résilier quand vous voulez, sans frais. Et contrairement à d’autres offres dites “promo”, ce tarif est garanti dans la durée.
L’avis Clubic sur le forfait RED 100 Go
Chez Clubic, nous considérons le forfait RED 100 Go à 8,99 €/mois comme une référence. Il combine :
- Une enveloppe data très généreuse pour moins de 10 € par mois.
- La souplesse d’un forfait sans engagement.
- La couverture réseau solide de SFR en 4G et 5G.
C’est un forfait clair, simple et sans piège, qui répond parfaitement aux besoins actuels de la majorité des utilisateurs.
Une alternative encore plus économique : 20 Go à 6,99 €/mois
Pour les budgets plus serrés ou les usages plus modestes, RED by SFR propose également un forfait 20 Go pour 6,99 €/mois. Un choix malin pour ceux qui utilisent principalement le Wi-Fi au quotidien, ou comme deuxième ligne mobile pour un enfant ou un appareil secondaire.