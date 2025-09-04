On ne présente (presque) plus la gamme Samsung Galaxy S, avec la dernière génération (S25) déclinée en plusieurs modèles, à savoir S25, S25+ et S25 Ultra, sans oublier bien sûr la déclinaison Edge, dont la silhouette affiche 5,8 mm d’épaisseur à peine.

Le Galaxy S25, chef de file de la nouvelle génération Samsung, se distingue par son écran Full HD+ fluide de 6,2 pouces au design ultrafin (7,2 mm), allié à une robustesse renforcée par un cadre en aluminium Armor et une certification IP68.

Performant et compact, il mise sur l’intelligence artificielle maison (baptisée Galaxy AI) pour proposer, par exemple, retouche photo, traduction instantanée et optimisation intelligente.