À l’orée de la rentrée, Samsung et SFR conjuguent innovation et éducation dans une opération séduisante. Achetez un smartphone Samsung nouvelle génération, et repartez avec un Galaxy Chromebook Go offert. Oui, oui !
Samsung et SFR conjuguent leurs efforts, pour une rentrée high-tech bien en vue. En effet, depuis le 20 août dernier, et jusqu’au 14 septembre inclus, toute acquisition d’un Galaxy S25+, S25 Ultra, S25 Edge, ou encore d’un Z Flip 7 ou d’un Z Fold 7, donne droit à un cadeau de choix : un Galaxy Chromebook Go d’une valeur de 499 €, offert par Samsung via SFR.
Zoom sur la gamme Galaxy S25 de Samsung
On ne présente (presque) plus la gamme Samsung Galaxy S, avec la dernière génération (S25) déclinée en plusieurs modèles, à savoir S25, S25+ et S25 Ultra, sans oublier bien sûr la déclinaison Edge, dont la silhouette affiche 5,8 mm d’épaisseur à peine.
Le Galaxy S25, chef de file de la nouvelle génération Samsung, se distingue par son écran Full HD+ fluide de 6,2 pouces au design ultrafin (7,2 mm), allié à une robustesse renforcée par un cadre en aluminium Armor et une certification IP68.
Performant et compact, il mise sur l’intelligence artificielle maison (baptisée Galaxy AI) pour proposer, par exemple, retouche photo, traduction instantanée et optimisation intelligente.
Côté photo, on profite ici d’un capteur principal 50 MP, d’un capteur ultra grand-angle 12 MP, ainsi que d’un téléobjectif 10 MP avec zoom optique x3. A cela s’ajoutent pas moins de 7 ans de mises à jour logicielles garanties via One UI 7, de quoi rassurer les utilisateurs quant à la longévité de leur smartphone.
Le Galaxy S25+ étend son écran
De son côté, le Galaxy S25+ pousse plus loin les envolées technologiques avec un écran de plus grandes dimensions (6,7”) et un confort visuel accru. Chez Clubic, il obtient une note globale de 9/10 lors de son test, grâce à un design soigné, un affichage lumineux, des performances puissantes et ses capacités en photo comme en vidéo.
Voyez plus grand avec le Galaxy S25 Ultra
Le S25 Ultra, véritable concentré de technologies, se pare d’un écran de 6,9” compatible HDR10+, d’un verre Gorilla Armor 2 à l’avant et d’un châssis en titane pour une solidité optimale. Propulsé par le Snapdragon 8 Elite + 12 Go de RAM, il promet graphismes époustouflants, efficacité énergétique et fluidité remarquable.
Côté photo, Samsung sort le grand jeu avec un capteur principal de 200 MP, associé à un capteur ultra grand-angle 50 MP, ainsi que deux téléobjectifs de 50 MP et 10 MP.
Le smartphone le plus fin d'Europe
De son côté, le Galaxy S25 Edge constitue le smartphone non pliant le plus fin disponible en Europe. Un produit technologiquement impressionnant, conçu autour d’un châssis en titane à la finition irréprochable, plus fin qu’un S25+, et néanmoins animé par un SoC Snapdragon Elite 8 de Qualcomm, épaulé par 12 Go de RAM.
Les smartphones pliables également de la partie
Le nouveau Z Flip 7
Articulé autour d’une dalle AMOLED de 6,8”, compatible HDR et offrant un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, le Galaxy Z Flip 7 garantit une excellente fluidité, que ce soit pour le multitâche, le visionnage de contenus ou même les sessions de jeu.
Pour cela, on retrouve sous le capot le processeur Exynos 2500, cadencé jusqu’à 3,3 GHz, épaulé par 12 Go de RAM. Un duo qui assure une réactivité exemplaire, y compris pour ceux qui sollicitent leur smartphone de façon intensive.
L’écran secondaire, plus compact avec ses 4”, profite lui aussi d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience homogène. Pas de concession côté photo, avec ici un capteur principal de 50 MP, un grand angle de 12 MP, et, à l'avant, un capteur de 10 MP.
Un double écran avec le Z Fold 7
Pour sa part, le Galaxy Z Flip7 mise sur un double écran AMOLED, avec une dalle interne de 8” et un affichage externe de 6,5”, tous deux fluides grâce au rafraîchissement 120 Hz.
À l’intérieur, le processeur Snapdragon 8 Elite est associé à 16 Go de RAM, afin d’assurer une réactivité de haut niveau, capable de répondre aux usages les plus exigeants, du multitâche aux jeux.
Le Galaxy Z Fold7 se distingue par son espace de stockage généreux, de 256 Go à 1 To, et son module photo polyvalent avec trois capteurs (200, 12 et 10 Mpx) permettant la capture jusqu’en 8K. Sa batterie de 4 400 mAh, compatible charge rapide 25 W, garantit une journée complète d’autonomie.
Offre spéciale Chromebook Go, comment ça marche ?
Jusqu’au 14 septembre 2025 inclus, à l’achat d’un Galaxy S25+, S25 Ultra, S25 Edge, Z Flip 7 ou Z Fold 7, Samsung offre un Galaxy Chromebook Go (valeur estimée à 499 €) via SFR. A noter que la participation est limitée à une fois par consommateur.
Comment en profiter ?
- Achetez l’un des modèles éligibles entre le 20 août et le 14 septembre 2025
- Rendez-vous sur le site Samsung, rubrique Back to School, et inscrivez-vous à l’offre via un formulaire à compléter avant le 28 septembre
- Joignez une preuve d’achat et une photo de l’étiquette de la boîte avec code-barres (13 chiffres) et numéro IMEI (15 chiffres)
- Une fois validé, vous recevrez votre Chromebook Go sous environ 8 semaines
Doté d’un écran antireflet de 14” et accusant un poids plume de 1,4 kg, le Galaxy Chromebook Go se transporte sans effort au quotidien. Comme son nom le laisse deviner, il fonctionne sous ChromeOS, l’environnement signé Google, pensé pour la simplicité et l’efficacité en mobilité.
Côté performances, il embarque un processeur Intel Celeron pouvant atteindre 2,8 GHz, épaulé par 8 Go de RAM pour assurer une utilisation fluide des applications courantes. On y retrouve également un stockage de 64 Go, un lecteur de carte SIM, un port USB-A, deux ports USB-C, un module Wi-Fi, ainsi qu’une batterie en mesure d’assurer jusqu’à 12 heures d’utilisation.
Ne manquez pas cette offre !
Pour la rentrée 2025, Samsung et SFR mettent les petits plats dans les grands : en acquérant un Galaxy S25 (S25+, Ultra, Edge) ou un Z Flip 7 / Z Fold 7, vous repartez non seulement avec un flagship puissant, mais aussi avec un Chromebook Go, cadeau idéal pour le boulot ou les études, sous réserve bien sûr de respecter les conditions de l’offre.