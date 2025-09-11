Avec l’explosion de la consommation de données mobiles, trouver un forfait généreux et abordable n’est pas toujours évident. La Poste Mobile frappe fort avec son forfait 130 Go qui devient gratuit pendant 4 mois. Jusqu’au 21 septembre 2025, les nouveaux abonnés profitent de 0 €/mois avant de basculer ensuite à 10,99 €/mois, le tout sans engagement.

C’est l’occasion idéale de tester l’offre et de profiter d’un gros volume de data sans débourser un centime jusqu’à la fin de l’année.