Un forfait généreux, sans engagement et totalement gratuit pendant 4 mois : jusqu’au 21 septembre 2025, La Poste Mobile propose son offre 130 Go à 0 €/mois avant de repasser à 10,99 €/mois. Une opportunité rare pour réduire sa facture mobile sans compromis sur la data.
Une offre mobile exceptionnelle à durée limitée
Avec l’explosion de la consommation de données mobiles, trouver un forfait généreux et abordable n’est pas toujours évident. La Poste Mobile frappe fort avec son forfait 130 Go qui devient gratuit pendant 4 mois. Jusqu’au 21 septembre 2025, les nouveaux abonnés profitent de 0 €/mois avant de basculer ensuite à 10,99 €/mois, le tout sans engagement.
C’est l’occasion idéale de tester l’offre et de profiter d’un gros volume de data sans débourser un centime jusqu’à la fin de l’année.
Pourquoi ce forfait mérite votre attention ?
- 130 Go de data : un volume confortable pour naviguer, streamer et travailler en mobilité.
- Gratuit pendant 4 mois : aucune dépense jusqu’à la fin de l’année.
- Sans engagement : liberté totale de résilier à tout moment.
Un forfait pensé pour les gros consommateurs de data
Avec ses 130 Go en 4G/4G+, ce forfait s’adresse à celles et ceux qui utilisent intensivement leur smartphone au quotidien. Streaming vidéo, appels en visio, musique en ligne, réseaux sociaux ou télétravail en mobilité : tout est possible sans craindre de dépasser rapidement son quota. Les 130 Go permettent même d’envisager un partage de connexion ponctuel pour un ordinateur portable, pratique en déplacement ou en vacances.
Forfait 4G La Poste mobile SIM 130Go
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
0,00€
Pendant 4 mois puis 10,99€ / + 5 € par mois pour bénéficier du réseau 5G / Sans durée limitée
Réseau
SFR
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Opérateur
La Poste Mobile
Réseau
SFR
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
25Go
Nombre de destinations
32
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Options
Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
9.90€
L’offre inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu’une enveloppe de data à l’international pour rester connecté en Europe et dans les DOM. De quoi voyager sereinement tout en gardant un forfait accessible.
Une gratuité immédiate, puis un prix attractif
Pendant 4 mois, vous ne payez absolument rien : le forfait est facturé 0 €/mois. Ensuite, il repasse à son tarif standard de 10,99 €/mois, ce qui reste particulièrement compétitif au regard du volume de data proposé. Sur une année complète, cela représente plus de 40 € d’économies grâce à la période gratuite.
Le caractère sans engagement de ce forfait renforce son intérêt : vous êtes libre d’arrêter à tout moment si vos besoins évoluent. La Poste Mobile offre donc une formule flexible et économique, idéale pour les étudiants, les familles ou toute personne souhaitant réduire ses dépenses télécom.
Autre avantage : l’opérateur s’appuie sur un réseau national de qualité, assurant une bonne couverture et une connexion fiable dans la majorité du territoire. En combinant volume de data, gratuité initiale et absence d’engagement, ce forfait coche toutes les cases pour devenir une référence sur le marché.
✅ Notre avis sur le forfait 130 Go de La Poste Mobile
Avec ses 4 mois gratuits, La Poste Mobile propose une offre quasi imbattable pour cette rentrée. Les 130 Go répondent aux besoins des gros consommateurs, tandis que le tarif standard de 10,99 €/mois reste accessible et compétitif.
C’est un forfait malin, idéal pour ceux qui veulent tester une nouvelle offre sans risque ni contrainte, tout en profitant d’une période gratuite qui allège la facture mobile jusqu’à la fin de l’année.