Un service de messagerie sécurisé et respectueux de votre vie privée à prix réduit : l’abonnement Mail Plus de Proton Mail passe à 3,99 €/mois au lieu de 4,99 €. Une économie immédiate de 20 % pour bien démarrer la rentrée avec une boîte mail moderne, fiable et sans compromis sur la confidentialité.
Une offre premium à prix réduit
Proton Mail s’est imposé comme une alternative crédible face aux géants de la messagerie. Sa particularité : un service sans publicité et conçu dès l’origine pour protéger les données de ses utilisateurs.
Avec cette promotion, l’abonnement Mail Plus est proposé à 3,99 €/mois au lieu de 4,99 €, ce qui représente 12 € d’économie sur l’année. Pour moins de 4 €, il devient possible d’accéder à une messagerie sécurisée et complète.
3 bonnes raisons de choisir Proton Mail Plus
- Confidentialité garantie : chiffrement de bout en bout, personne ne peut lire vos messages, pas même Proton.
- Espace de stockage confortable : 15 Go pour vos mails et fichiers, de quoi voir venir.
- Flexibilité professionnelle : domaine personnalisé, 10 adresses supplémentaires et alias « hide-my-email ».
Une messagerie centrée sur la confidentialité
Proton Mail ne repose pas sur la publicité et ne revend pas vos données. Tous les messages sont chiffrés avant d’arriver sur ses serveurs, basés en Suisse. Même en cas de réquisition, vos e-mails restent illisibles. C’est ce positionnement qui a permis à Proton Mail de devenir une référence pour les utilisateurs qui veulent reprendre le contrôle de leur vie numérique.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Mail Plus ne se limite pas à la messagerie. L’offre inclut aussi Proton Calendar, un agenda sécurisé, idéal pour planifier ses rendez-vous sans craindre l’exploitation de ses données personnelles. Les 15 Go de stockage s’accompagnent de dossiers et labels illimités, permettant de classer facilement ses e-mails. Quant aux 10 alias hide-my-email, ils offrent une protection supplémentaire pour éviter le spam lors d’inscriptions en ligne.
Une solution adaptée aux usages modernes
Pour les indépendants, les freelances ou les étudiants, Proton Mail Plus propose une option rare : la possibilité de connecter un domaine personnalisé. Cela permet de disposer d’une adresse professionnelle tout en profitant du chiffrement de Proton. En plus, l’abonnement est sans risque grâce à une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, pratique pour tester le service avant de s’engager sur la durée.
Une économie immédiate
L’abonnement Mail Plus descend à 3,99 €/mois au lieu de 4,99 €, soit 47,88 € par an contre 59,88 € habituellement. Cette remise de 20 % rend l’offre bien plus compétitive face à d’autres solutions de messagerie premium, tout en apportant des garanties fortes sur la confidentialité.
✅ Notre avis sur Proton Mail Plus
Proton Mail Plus s’adresse à tous ceux qui souhaitent une messagerie respectueuse de leur vie privée sans sacrifier les fonctionnalités modernes. Avec 15 Go d’espace, un domaine personnalisé et un agenda intégré, le service coche toutes les cases pour un usage quotidien.
À moins de 4 € par mois, cette promotion rend l’accès à un service premium bien plus abordable. C’est une opportunité idéale pour quiconque veut sécuriser ses communications dès cette rentrée.