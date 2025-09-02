Le smartphone s'intègre facilement dans la plupart des poches avec son format compact et léger. Son écran lumineux assure une bonne lisibilité, même en extérieur. La recharge rapide 45 W permet de regagner rapidement de l'autonomie au fil de la journée sans attendre plusieurs heures. Vous pouvez consulter vos messages, naviguer sur Internet ou prendre des photos pendant vos déplacements, sans craindre une panne de batterie imprévue.

La prise en main convient à toutes les tailles de main. Vous pouvez ainsi gérer vos appels ou vos applications favorites sans effort, que ce soit au travail ou à la maison. Le smartphone assure une navigation réactive dans Android, même lorsque plusieurs applications restent ouvertes en simultané.