HUAWEI enrichit sa gamme de montres connectées avec la Watch GT 6, un modèle conçu pour conjuguer design, précision et endurance. Disponible en deux tailles, elle s’adresse aussi bien aux utilisateurs actifs qu’à ceux qui souhaitent garder un œil sur leur santé. Pour célébrer ce lancement, Huawei propose deux codes promos à appliquer selon le modèle choisi.
La HUAWEI Watch GT 6 est la nouvelle montre connectée du constructeur, et plus encore que la précédente génération, cette nouvelle tocante vise un équilibre entre technologie et confort. Avec un design pensé pour les usages quotidiens comme pour les séances de sport, elle cherche à convaincre un public large, en combinant autonomie, santé connectée et personnalisation.
La marque accompagne ce lancement important d'une double offre : deux codes promos, un pour la version Watch GT 6 et l'autre pour la version Pro. Ainsi, vous obtenez une remise de 20€ sur la HUAWEI Watch GT 6 avec le code A20CLUBICGT6 et 30€ sur la HUAWEI Watch GT 6 Pro avec le code A30CLUBICGT6.
Un design raffiné et une personnalisation poussée
Des finitions soignées pour tous les poignets
La Watch GT 6 se décline en deux tailles de 41 mm et 46 mm pour s’adapter à tous les poignets. Les boîtiers sont proposés en acier inoxydable ou en finition dorée selon les déclinaisons, avec plusieurs styles de bracelets : cuir, silicone, acier milanais. Le poids reste contenu, autour de 51,3 g pour la version 46 mm et 37,5 g pour le modèle 41 mm, ce qui la rend agréable à porter au quotidien comme en séance de sport. Grâce à cette variété de matériaux, la montre s’adapte aussi bien à une tenue de travail qu’à une séance de course à pied.
La Huawei GT6 Pro, le modèle ultime développé par la marque, n'est quant à lui disponible que dans une taille de 46 mm, pour un poids à peine plus important, 54,7 g sur la balance. Le verre est ici protégé par une couche de saphir, plus résistant aux rayures et aux impacts, et le boitier est réalisé dans un alliage de titane, un matériau offrant un bon équilibre entre résistance et légèreté.
Un écran AMOLED lumineux et adaptatif
La dalle AMOLED de 1,47 pouce sur le modèle 46 mm affiche une luminosité maximale de 3 000 nits pour garantir une bonne lisibilité en extérieur. Elle adapte automatiquement la luminosité en fonction de l’environnement. La version 41 mm dispose d’un écran légèrement plus petit de 1,32 pouce, mais offre la même qualité d’affichage et la même luminosité maximale de 3 000 nits, le nec plus ultra sur le marché. En pleine journée, lors d’un footing ou sur une terrasse, l’écran reste parfaitement lisible sans avoir à forcer la vue. Quel que soit le modèle que vous choisirez, vous bénéficierez des mêmes performances.
Personnalisation des cadrans et nouvelles interfaces
Avec plus de 25 000 cadrans disponibles sur l’application et de nombreuses options natives, la Watch GT 6 peut facilement s’adapter à votre style. Il est aussi possible d’ajouter des widgets personnalisés sur l’écran principal, comme la météo, les niveaux de stress ou l’oxygénation du sang. Vous pourrez ainsi consulter rapidement l’évolution de sa fréquence cardiaque ou ses objectifs de pas, directement depuis son poignet.
Des outils santé plus précis et mieux intégrés
Un suivi du sommeil plus avancé
La Huawei Watch GT6 le système HUAWEI TruSleep 4.0, qui analyse les cycles de sommeil avec une meilleure précision. Elle mesure aussi les perturbations respiratoires légères pouvant signaler des troubles comme l’apnée. Une fois les données collectées, l’application Santé propose des conseils et une vue d’ensemble sur la qualité du sommeil. Cela peut être particulièrement utile pour les utilisateurs ressentant de la fatigue persistante sans en comprendre la cause, mais aussi pour améliorer son sommeil au quotidien en changeant légèrement ses habitudes.
Un coaching santé accessible et évolutif
Grâce à la technologie TruSeen 5.5+, la fréquence cardiaque est mesurée avec plus de stabilité, même pendant l’exercice. Elle intègre également un suivi SpO2 (saturation en oxygène), le niveau de stress, ainsi que la température cutanée. En période de forte chaleur ou lors de séances intenses, ces données permettent de mieux adapter son rythme et de prévenir les coups de fatigue.
L’application HUAWEI Santé ne se contente pas d’afficher des données brutes. Elle fournit des recommandations pour améliorer le sommeil, réduire le stress ou suivre ses constantes vitales. Elle peut, par exemple, alerter l’utilisateur en cas de fréquence cardiaque trop élevée au repos, ou lui proposer des exercices de respiration adaptés à son niveau de stress.
Des fonctions sportives et connectées et un GPS plus précis
La Watch GT 6 reconnaît automatiquement plusieurs sports (course, marche, natation et même cyclisme, une première sur une montre connectée) et permet d’enregistrer plus de 100 types d’activités. La montre est étanche 5 ATM, ce qui la rend compatible avec les sports aquatiques. Elle propose aussi des parcours d’entraînement personnalisés en course à pied, selon le niveau de l’utilisateur. Pour une personne préparant un 10 km ou un semi-marathon, la montre peut suivre la progression, proposer des exercices ciblés et mesurer les progrès dans le temps.
Le GPS double-bande intégré assure une localisation plus précise, même dans les villes ou les métropoles à forte densité. Lors d'une sortie à vélo, l'écart de distance n'est que de 1 %, c'est mieux que certaines montres très connues des sportifs. Pour ce faire, Huawei a revu son système d'antenne et ses algorithmes, désormais plus précis en zone urbaine comme dans les espaces dégagés.
Il est possible d’exporter ses parcours vers des plateformes tierces via l’application Huawei Santé. Une boussole et un altimètre viennent compléter les fonctions utiles pour les sorties à l'extérieur. Lors d’une randonnée en montagne, par exemple, l’altimètre permettra de suivre les dénivelés cumulés, et la trace GPS pourra être analysée après coup.
Les séries Huawei Watch GT6 proposent enfin un mode entièrement revu pour les cyclistes. Le suivi, réalisé intégralement sur la montre, permet une analyse poussée de la course et l'évaluation de la FTP (puissance maximale de pédalage), une première pour une smartwatch.
Une montre autonome et adaptée au quotidien
Une autonomie longue durée et rapide à recharger
L’autonomie est l’un des arguments majeurs de la gamme GT. La Watch GT 6 41 mm peut tenir jusqu’à 14 jours au maximum selon l’usage, et jusqu'à 25 heures en continu lors d'un marathon, d'un trial ou d'une course à vélo. Huawei indique aussi une durée de vie moyenne de sept jours lors d'une utilisation polyvalente, combinant suivi santé et séances d'entrainement. Un mode d’économie d’énergie permet de prolonger cette durée. La charge rapide est assurée via une base magnétique fournie. En déplacement ou avant une séance de sport, quelques minutes de recharge suffisent pour tenir la journée.
La version 46 mm, comme la GT 6 Pro, explosent quant à elles les compteurs avec une autonomie maximale annoncée de 21 jours en utilisation modérée, et jusqu'à 12 jours en mode standard, avec plusieurs sessions d'exercice, l'utilisation du GPS et un usage plus intensif des fonctions santé. En activité, l'autonomie est fixée à 40 heures en continu, capteurs et GPS utilisés en permanence.
Quel que soit le modèle, vous pouvez partir en vacances ou en randonnée sur plusieurs jours sans embarquer votre chargeur, un vrai confort au quotidien.
Compatibilité Android et iOS
La montre est compatible aussi bien avec les smartphones Android qu’avec les iPhone, via l’application Huawei Santé. Une personne équipée d’un iPhone pourra ainsi bénéficier du même suivi avancé du sommeil ou de l’autonomie prolongée, et de l'ensemble des fonctions proposées par la montre connectée concernant le sport et la santé.
La Watch GT 6 permet de recevoir les notifications d’applications, de SMS ou d’appels. Grâce à un micro et un haut-parleur intégrés, les appels Bluetooth peuvent être pris directement depuis la montre. Elle permet aussi de contrôler la musique du smartphone ou d’utiliser un minuteur et un chronomètre. En cuisinant ou en travaillant, il devient ainsi plus simple de prendre un appel ou de changer de morceau sans sortir son téléphone.
Le système d’exploitation HarmonyOS 6.0, optimisé pour les montres connectées Huawei, garantit une navigation fluide entre les menus. L’interface est simple à prendre en main et propose un accès rapide aux fonctions les plus utiles. En quelques gestes, il est possible de consulter ses constantes vitales, de programmer une alarme ou de lancer un entraînement.
Deux codes promo disponibles pour obtenir votre Huawei Watch GT 6 au meilleur prix
Pour célébrer le lancement de sa dernière gamme de montres connectées, Huawei vous propose deux codes promo vous permettant d'obtenir votre Huawei Watch GT 6 au meilleur prix :
- le code A20CLUBICGT6 vous permet de bénéficier de 20 euros de remise sur la Huawei Watch GT 6
- le code A30CLUBICGT6 vous permet de bénéficier de 30 euros de remise sur la Huawei Watch GT 6 Pro
Les codes sont à saisir lors de votre achat sur le Huawei Store, la réduction est appliquée immédiatement sur le montant total de votre commande.