La Watch GT 6 se décline en deux tailles de 41 mm et 46 mm pour s’adapter à tous les poignets. Les boîtiers sont proposés en acier inoxydable ou en finition dorée selon les déclinaisons, avec plusieurs styles de bracelets : cuir, silicone, acier milanais. Le poids reste contenu, autour de 51,3 g pour la version 46 mm et 37,5 g pour le modèle 41 mm, ce qui la rend agréable à porter au quotidien comme en séance de sport. Grâce à cette variété de matériaux, la montre s’adapte aussi bien à une tenue de travail qu’à une séance de course à pied.

La Huawei GT6 Pro, le modèle ultime développé par la marque, n'est quant à lui disponible que dans une taille de 46 mm, pour un poids à peine plus important, 54,7 g sur la balance. Le verre est ici protégé par une couche de saphir, plus résistant aux rayures et aux impacts, et le boitier est réalisé dans un alliage de titane, un matériau offrant un bon équilibre entre résistance et légèreté.