La rentrée rime avec liberté et économies : RED by SFR propose son forfait 100 Go en 5G à moins de 9 € par mois, sans engagement. Une offre idéale pour rester connecté à petit prix tout au long de l’année.

La rentrée marque souvent le retour aux responsabilités, au télétravail, aux séminaires, mais aussi aux séries et réseaux sociaux. Pour rester mobile sans se ruiner, le forfait RED 100 Go 5G à 8,99 € par mois, sans engagement, est une option solide. Il offre la data nécessaire pour les usages intensifs sur un réseau 5G performant.

Les 3 points forts du forfait RED 100 Go 5G :

  • 100 Go en 5G par mois, parfait pour le streaming, le partage et le télétravail
  • Sans engagement, donc pas de frais de résiliation ni de durée imposée
  • Prix imbattable à 8,99 €/mois, l’un des plus compétitifs pour un forfait 5G

Un forfait 5G sans engagement idéal

Ce forfait s’adresse à ceux qui veulent une connexion stable, rapide et complète. La 5G permet de lire des vidéos 4K, de lancer des visioconférences exigeantes ou encore de navigation fluide toute la journée. L’enveloppe de 26 Go utilisables en Europe et DOM est un bonus utile pour les déplacements. De plus, la fiabilité du réseau SFR – très étendu en 4G/5G – garantit une connexion performante même en zones moins denses.

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

100Go

Réseau 5G

8,99€

Sans durée limitée

Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

100Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

100Go

Data (Go) à l'étranger

26Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

Pourquoi souscrire dès maintenant ?

Les promotions sur les forfaits sans engagement ne durent pas. Starbucks de rentrée ou promotions estivales, RED by SFR sait que c’est le bon moment pour lancer des offres alléchantes. À 8,99 € par mois, ce forfait est un véritable rapport qualité-prix impossible à décliner, surtout lorsqu’on évite les variations de prix ou les hausses de tarif surprises.

✅ L’avis Clubic sur le forfait RED 100 Go

Ce forfait est clairement une valeur sûre de l’automne 2025. Il combine :

  • Une abondante enveloppe data à petit prix
  • Une liberté totale grâce à l’absence d’engagement
  • Une réseau solide grâce à SFR, performant en zones urbaines comme rurales
  • Une gestion simple via l'appli « RED & Moi »

En somme, c’est un forfait malin, clair et efficace, parfait pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête.

