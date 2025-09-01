Ce forfait est clairement une valeur sûre de l’automne 2025. Il combine :

Une abondante enveloppe data à petit prix

Une liberté totale grâce à l’absence d’engagement

Une réseau solide grâce à SFR, performant en zones urbaines comme rurales

Une gestion simple via l'appli « RED & Moi »

En somme, c’est un forfait malin, clair et efficace, parfait pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête.