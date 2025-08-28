Vous cherchez un forfait riche en data, abordable et sans engagement ? Syma propose son offre "Le Neuf" : 200 Go d’Internet 5G, appels et SMS illimités, plus de 100 destinations, pour moins de 10 €. Une occasion idéale pour bien débuter la rentrée sans se ruiner.
Un forfait pensé pour la rentrée et la liberté numérique
La rentrée est souvent synonyme de nouveaux besoins : reprise des cours en ligne, déplacements plus fréquents, streaming en mobilité ou télétravail hybride. Avec Le Neuf, Syma répond parfaitement à ces attentes : 200 Go d’Internet 5G en France, 32 Go utilisables depuis l’Union Européenne et les DOM, et appels/SMS/MMS illimités.
Cette offre s’adresse autant aux étudiants qu’aux professionnels qui recherchent un forfait généreux en data, à prix maîtrisé. Et à 9,99 €/mois, sans aucun engagement, elle se positionne comme l’une des plus compétitives du marché, idéale pour s’équiper ou changer d’opérateur à la rentrée.
Pourquoi choisir le forfait Syma Le Neuf ?
- 200 Go en 5G : une enveloppe data très confortable, même pour les gros utilisateurs.
- Appels et SMS illimités : en France et depuis l’UE/DOM, pratique pour rester joignable partout.
- Appels depuis la France métropolitaine vers 100 destinations et les mobiles
européens inclus
- Sans engagement : liberté totale, vous changez d’offre quand vous le souhaitez.
Une offre mobile à saisir pour la rentrée
Avec 200 Go en 5G, vous pouvez naviguer sans contrainte : streaming vidéo en haute définition, jeux en ligne, visioconférences, téléchargement de fichiers lourds… tout est possible sans craindre la saturation. Les 32 Go inclus depuis l’UE/DOM sont également un atout majeur pour les voyageurs réguliers ou les étudiants en mobilité européenne.
Autre avantage : l’absence d’engagement. Vous profitez du tarif de 9,99 €/mois en toute liberté, sans hausse après quelques mois, et vous restez libre de résilier ou changer d’offre si vos besoins évoluent. C’est une sécurité financière et pratique, particulièrement recherchée aujourd’hui.
Proposer 200 Go en 5G pour moins de 10 €, c’est rare. Syma marque des points face aux offres concurrentes, souvent limitées en data ou soumises à des conditions cachées. Ici, le prix est clair, stable, et le service complet.
Forfait 5G Syma Mobile 200Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
200Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Data (Go)
200Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
4G/5G
5G
Data (Go)
200Go
Data (Go) à l'étranger
32Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Non
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Les options pratiques du forfait Syma Le Neuf
En plus de son tarif attractif et de son enveloppe data généreuse, le forfait Syma Le Neuf propose plusieurs options pour s’adapter à tous les besoins. Vous pouvez, par exemple, souscrire à des options d’appels internationaux supplémentaires vers d’autres destinations en dehors des 100 incluses, ou encore activer des recharges data si vous consommez vos 200 Go avant la fin du mois. Le suivi de consommation se fait facilement depuis l’application mobile Syma, permettant de gérer vos options et vos usages en toute simplicité.
Ces services ajoutent une véritable flexibilité : vous payez uniquement pour ce dont vous avez besoin, sans mauvaise surprise.
✅ Notre avis sur le Neuf de Syma
Le forfait Syma Le Neuf coche toutes les cases d’une excellente offre mobile en 2025 : 200 Go en 5G pour seulement 9,99 €/mois, appels et SMS illimités en France et depuis l’UE/DOM, 32 Go utilisables à l’étranger et surtout aucun engagement. Avec ses options pratiques et son prix ultra-compétitif, il répond parfaitement aux besoins des étudiants, des voyageurs et des gros consommateurs de data.
En cette période de rentrée, où rester connecté est plus important que jamais, difficile de trouver un meilleur rapport qualité/prix. C’est l’occasion idéale de changer de forfait sans risque et de profiter d’un service complet à prix mini.