La rentrée est souvent synonyme de nouveaux besoins : reprise des cours en ligne, déplacements plus fréquents, streaming en mobilité ou télétravail hybride. Avec Le Neuf, Syma répond parfaitement à ces attentes : 200 Go d’Internet 5G en France, 32 Go utilisables depuis l’Union Européenne et les DOM, et appels/SMS/MMS illimités.

Cette offre s’adresse autant aux étudiants qu’aux professionnels qui recherchent un forfait généreux en data, à prix maîtrisé. Et à 9,99 €/mois, sans aucun engagement, elle se positionne comme l’une des plus compétitives du marché, idéale pour s’équiper ou changer d’opérateur à la rentrée.