Le Deebot X11 OmniCyclone d'Ecovacs est un tournant dans la gamme d'aspirateurs robot de la marque. Il intègre de nombreuses innovations, de la vitesse de recharge au lavage des sols, et pour son lancement, le constructeur vous propose une remise immédiate de 100€.
Avec le Deebot X11 OmniCyclone, Ecovacs muscle son jeu et propose une toute autre approche du nettoyage intelligent, à la fois plus efficace mais aussi plus autonome. Doté de technologies dernier cri et de caractéristiques techniques solides, cet aspirateur robot laveur a été pensé pour fonctionner efficacement dans tous les foyers, des appartements aux larges demeures, sans exiger d’intervention manuelle fréquente. Il s’adresse ainsi à ceux qui cherchent un véritable soulagement dans la gestion quotidienne de leur intérieur : familles nombreuses, foyers avec animaux ou simplement utilisateurs fatigués des corvées récurrentes. Découvrons en détail les innovations présentes dans le Deebot X11 OmniCyclone, et qui vont révolutionner la manière dont vous faites le ménage chez vous.
Une recharge turbo avec PowerBoost
C'est l'innovation de rupture proposée par Ecovacs avec ce Deebot X11 OmniCyclone et qui résout un problème récurrent rencontré avec les aspirateurs robot. Ce modèle est équipé de la première technologie de charge ultra-rapide du marché, PowerBoost. Il suffit de trois minutes à la station pour restaurer 6 % de batterie, ce qui permet au robot de finir une pièce ou de retourner à sa L'aspirateur robot profite de cette recharge rapide à chaque retour à la station, lorsqu'il va remplir son réservoir d'eau, afin de recharger rapidement sa batterie et continuer son travail dans chacune des pièces de la maison.
Cette gestion dynamique de la consommation énergétique autorise jusqu'à 1 000 mètres carrés de nettoyage par session. Pour les grandes maisons ou les familles nombreuses, cela signifie moins d’interruptions, moins de cycles et une plus grande efficacité dans la durée.
Même si vous demandez un nettoyage précis dans toute la maison, le Deebot X11 OmniCyclone est capable d'accomplir sa tâche dans des délais très courts, et sans interruption. Vous pouvez partir en balade, votre maison vous attend toute propre à votre retour.
Un cador du nettoyage pour s'occuper de tous vos sols
Lavage précis avec OZMO ROLLER 2.0, un rouleau brosse nouvelle génération
Le système de lavage OZMO ROLLER 2.0 marque une nette amélioration par rapport aux technologies précédentes. Grâce à un rouleau en nylon haute densité tournant à 200 tr/min et à une pression de 3 800 Pa, le Deebot X11 OmniCyclone peut éliminer les taches persistantes tout en garantissant un contact continu avec le sol. Le système TruEdge 3.0 permet un nettoyage précis le long des plinthes et dans les coins, y compris sous les meubles bas. Contrairement aux serpillières à tampons ou à disques, le rouleau se nettoie en temps réel, limitant la recontamination des sols. L'eau sale est évacuée dans un réservoir spécial, intégré au robot.
Prenons un exemple : après un dîner entre amis, la cuisine est couverte de miettes, de traces de pas et d’un peu de vin rouge tombé sur le carrelage (ça arrive souvent). Au lieu de sortir serpillère et seau, il suffit d’indiquer au robot la zone à traiter. En quelques minutes, les traces sont effacées en profondeur, les bords sont propres et vous pouvez vous consacrer au reste, sans effort.
Aspiration boostée grâce à la technologie BLAST
Le Deebot X11 OmniCyclone affiche une puissance d’aspiration de 19 500 Pa avec un débit d’air de 18 L/s, grâce à la technologie BLAST. Ce système assure une aspiration continue et efficace, même sur les tapis épais ou les sols encombrés. Dans les foyers ou vivent des animaux de compagnie ou des enfants en bas âge, et dans lesquels les débris s’accumulent très vite, cette puissance d'aspiration permet un nettoyage profond dès le premier passage, et un gain de temps au quotidien.
C’est particulièrement utile dans les situations où la saleté revient vite : un chien qui rentre du jardin, des enfants qui jouent dans le salon avec des biscuits… Le Deebot X11 OmniCyclone aspire tout cela sans broncher, et vous évite de sortir l’aspirateur à main plusieurs fois par jour.
Un aspirateur robot intelligent et parfaitement autonome
Station OmniCyclone : vidage sans sac et hygiène optimisée
Autre innovation notable : la station d’accueil OmniCyclone. Il s’agit de la première base tout-en-un à vidage cyclonique sans sac. Elle permet de collecter la poussière via une double turbine sans réduire l’efficacité de l’aspiration, et propose un lavage à l’eau chaude, un séchage des serpillières, ainsi qu’une gestion de l’eau propre et usée. C’est une solution plus écologique et plus économique : sur cinq ans, jusqu'à 25 sacs sont évités.
À l’usage, cela signifie qu’on ne passe plus son temps à acheter des sacs de rechange ou à vider le bac à poussière après chaque passage. La poussière est récupérée automatiquement dans un réservoir prévu à cet effet, les serpillières sont nettoyées à chaque cycle, puis séchées à l’air chaud, évitant les mauvaises odeurs. En clair, le robot se gère seul, même sur plusieurs semaines.
Un robot qui franchit les obstacles et comprend la maison
Avec son système TruePass et ses quatre roues motrices adaptatives, le Deebot X11 OmniCyclone peut franchir des seuils allant jusqu'à 2,4 cm, voire 4 cm avec plusieurs marches. Cette capacité mécanique lui permet de passer d’une pièce à l’autre sans intervention manuelle, même dans les logements anciens ou dotés de différents niveaux.
C’est un point important dans les maisons où les seuils de porte sont encore présents, ou dans les appartements avec des transitions entre carrelage, parquet et moquette. Là où d’autres robots s’arrêtent ou se coincent, le Deebot X11 OmniCyclone continue son chemin.
Enfin, l’assistant vocal YIKO, dans sa version la plus avancée, analyse en continu l’environnement domestique. Il peut ajuster le parcours, prioriser certaines zones, réagir aux demandes vocales et même proposer des routines de nettoyage personnalisées. C’est un véritable agent conversationnel, conçu pour éviter les paramétrages complexes tout en adaptant le comportement du robot au quotidien.
Il suffit par exemple de dire "YIKO, nettoie sous la table" pour qu’il identifie la zone, adapte sa puissance, et démarre immédiatement. Pour les utilisateurs peu à l’aise avec les applications ou les réglages, c’est un vrai confort.
Un aspirateur robot pensé pour toutes les familles, et très accessible durant sa période de lancement
Le Deebot X11 OmniCyclone se distingue de la concurrence non seulement par sa puissance ou son autonomie, mais aussi par son niveau d’intégration. Chaque fonction est pensée pour limiter les contraintes : pas de sac à changer, peu de maintenance, ajustements automatiques. Le robot s’adresse ainsi aussi bien aux utilisateurs novices qu’aux foyers habitués aux aspirateurs robots mais déçus par les modèles trop complexes ou peu fiables.
C’est un robot qui se fait oublier au quotidien, mais dont on constate les résultats dès qu’on rentre chez soi : une maison propre, sans bruit, sans effort.
Pour son lancement, le Deebot X11 OmniCyclone est proposé au prix de 1 199 € (au lieu de 1 299 €) du 5 au 18 septembre, soit une remise de 100 €. La rentrée, une période chargée s'il en est, il est donc temps d'automatiser le ménage de la maison pour retrouver du temps libre au quotidien.