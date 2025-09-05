Cette gestion dynamique de la consommation énergétique autorise jusqu'à 1 000 mètres carrés de nettoyage par session. Pour les grandes maisons ou les familles nombreuses, cela signifie moins d’interruptions, moins de cycles et une plus grande efficacité dans la durée.

Même si vous demandez un nettoyage précis dans toute la maison, le Deebot X11 OmniCyclone est capable d'accomplir sa tâche dans des délais très courts, et sans interruption. Vous pouvez partir en balade, votre maison vous attend toute propre à votre retour.