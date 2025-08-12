Le week-end du 15 août approche, et Ulys vous accompagne pour des trajets fluides et sans stress. Profitez dès maintenant de 12 mois offerts sur votre Pass Ulys Télépéage, sans frais ni engagement.
Le week-end du 15 août s’annonce chargé sur les routes. Pour gagner du temps aux péages, Ulys propose 12 mois offerts sur son Pass Ulys Télépéage, sans frais de mise en service ni engagement. Le Pass Ulys Télépéage permet un passage rapide sur voies réservées, un paiement différé et un accès à plus de 1 000 parkings en France et à l’étranger. Vous profitez aussi d’avantages exclusifs auprès de 250 marques partenaires, pour des trajets fluides et économiques.
Pourquoi choisir le Pass Ulys Télépéage ?
- Trajets plus fluides toute l’année
- Services et avantages sur mesure
- Aucun engagement requis
Pass Ulys Télépéage : l’offre idéale pour voyager sans contrainte
Éviter les files d’attente aux péages, c’est un vrai confort quand on prend la route, surtout lors des grands départs comme celui du week-end du 15 août. Avec le Pass Ulys Télépéage, votre véhicule est reconnu automatiquement et le paiement se fait le mois suivant, sans ticket ni manipulation. On gagne du temps et on garde l’esprit tranquille.
Au-delà des péages, le badge s’utilise dans plus de 1 000 parkings en France et dans plusieurs pays voisins, idéal pour stationner facilement en ville, à la gare ou à l’aéroport. Les avantages ne s’arrêtent pas là : le Club Ulys permet de profiter de réductions pouvant aller jusqu’à 85 % chez plus de 250 enseignes partenaires. Une vraie manière de rentabiliser encore plus son Pass.
L’offre actuelle rend le service encore plus attractif : 12 mois offerts, 0 € de frais de mise en service et aucun engagement. Et bonne nouvelle, lorsque vous n'utilisez pas le Pass Ulys Télépéage, cela ne vous coûte rien ! Les seuls frais à anticiper concernent certaines options, comme l’usage à l’étranger, facturées séparément.
Avec cette offre valable pour une durée limitée, c’est le moment idéal de vous équiper d’un Pass Ulys Télépéage. Profitez de 12 mois offerts pour voyager sereinement, éviter les files et accéder à des services qui simplifient vraiment vos déplacements. Un geste simple aujourd’hui pour des trajets plus fluides dès votre prochain départ.