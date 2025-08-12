Le week-end du 15 août approche, et Ulys vous accompagne pour des trajets fluides et sans stress. Profitez dès maintenant de 12 mois offerts sur votre Pass Ulys Télépéage, sans frais ni engagement.

Bouchons du 15 août : Ulys sort l’arme fatale pour gagner du temps © Shutterstock
Bouchons du 15 août : Ulys sort l’arme fatale pour gagner du temps © Shutterstock

Le week-end du 15 août s’annonce chargé sur les routes. Pour gagner du temps aux péages, Ulys propose 12 mois offerts sur son Pass Ulys Télépéage, sans frais de mise en service ni engagement. Le Pass Ulys Télépéage permet un passage rapide sur voies réservées, un paiement différé et un accès à plus de 1 000 parkings en France et à l’étranger. Vous profitez aussi d’avantages exclusifs auprès de 250 marques partenaires, pour des trajets fluides et économiques.

Voir l’offre Ulys sans engagement

Pourquoi choisir le Pass Ulys Télépéage ?

  • Trajets plus fluides toute l’année
  • Services et avantages sur mesure
  • Aucun engagement requis

Pass Ulys Télépéage : l’offre idéale pour voyager sans contrainte

Éviter les files d’attente aux péages, c’est un vrai confort quand on prend la route, surtout lors des grands départs comme celui du week-end du 15 août. Avec le Pass Ulys Télépéage, votre véhicule est reconnu automatiquement et le paiement se fait le mois suivant, sans ticket ni manipulation. On gagne du temps et on garde l’esprit tranquille.

Ulys
Ulys
Clubic
Ulys
    9.3 / 10
    9.3 /10
    Voir l'offre

    Au-delà des péages, le badge s’utilise dans plus de 1 000 parkings en France et dans plusieurs pays voisins, idéal pour stationner facilement en ville, à la gare ou à l’aéroport. Les avantages ne s’arrêtent pas là : le Club Ulys permet de profiter de réductions pouvant aller jusqu’à 85 % chez plus de 250 enseignes partenaires. Une vraie manière de rentabiliser encore plus son Pass.

    L’offre actuelle rend le service encore plus attractif : 12 mois offerts, 0 € de frais de mise en service et aucun engagement. Et bonne nouvelle, lorsque vous n'utilisez pas le Pass Ulys Télépéage, cela ne vous coûte rien ! Les seuls frais à anticiper concernent certaines options, comme l’usage à l’étranger, facturées séparément.

    Avec cette offre valable pour une durée limitée, c’est le moment idéal de vous équiper d’un Pass Ulys Télépéage. Profitez de 12 mois offerts pour voyager sereinement, éviter les files et accéder à des services qui simplifient vraiment vos déplacements. Un geste simple aujourd’hui pour des trajets plus fluides dès votre prochain départ.

    Obtenir 12 mois gratuits en 1 clic
    À découvrir
    Quel badge de télépéage choisir ? Le comparatif en août 2025
    01 août 2025 à 08h40
    Comparatifs services