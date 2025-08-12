Au-delà des péages, le badge s’utilise dans plus de 1 000 parkings en France et dans plusieurs pays voisins, idéal pour stationner facilement en ville, à la gare ou à l’aéroport. Les avantages ne s’arrêtent pas là : le Club Ulys permet de profiter de réductions pouvant aller jusqu’à 85 % chez plus de 250 enseignes partenaires. Une vraie manière de rentabiliser encore plus son Pass.

L’offre actuelle rend le service encore plus attractif : 12 mois offerts, 0 € de frais de mise en service et aucun engagement. Et bonne nouvelle, lorsque vous n'utilisez pas le Pass Ulys Télépéage, cela ne vous coûte rien ! Les seuls frais à anticiper concernent certaines options, comme l’usage à l’étranger, facturées séparément.

Avec cette offre valable pour une durée limitée, c’est le moment idéal de vous équiper d’un Pass Ulys Télépéage. Profitez de 12 mois offerts pour voyager sereinement, éviter les files et accéder à des services qui simplifient vraiment vos déplacements. Un geste simple aujourd’hui pour des trajets plus fluides dès votre prochain départ.