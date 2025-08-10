Ce week-end marque l’un des plus gros chassés-croisés de l’été, avec des péages qui risquent d’être saturés. Et si vous pouviez passer sans attendre, gratuitement pendant un an ? Ulys prolonge son offre jusqu’au 31 août.
En pleine période de départs et retours massifs sur les routes, Ulys propose une solution simple pour éviter les files interminables aux péages. Jusqu’au 31 août 2025, les nouveaux clients peuvent souscrire au Pass Télépéage formule Classic ou Vacances et profiter de 12 mois de frais de gestion offerts, sans engagement ni frais de mise en service. Un moyen efficace de gagner du temps et de rouler l’esprit léger, que vous partiez en vacances ou rentriez chez vous.
Pourquoi choisir le Pass Ulys Classic ?
- 12 mois gratuits sans engagement
- Passage rapide aux péages
- 0 € les mois non utilisés
Le Pass Ulys : la solution pour éviter les bouchons aux péages
Idéal pour fluidifier vos trajets, le Pass Ulys formule Classic permet de franchir les barrières sans perte de temps et sans frais les mois où il n’est pas utilisé. Dans notre comparatif des meilleurs services de télépéage, il figure parmi les choix les plus souples et pratiques pour les conducteurs réguliers comme occasionnels.
Avec les grands départs et retours d’août, chaque minute gagnée sur la route compte. Le Pass Ulys formule Classic offre un passage fluide aux péages, sans avoir à manipuler de ticket ni sortir sa carte bancaire. Il fonctionne sur toutes les autoroutes françaises, y compris les voies Flux Libre, et vous permet de conserver un rythme régulier, même lors des journées classées rouges ou noires.
Cette offre, valable jusqu’au 31 août 2025, comprend 12 mois de frais de gestion offerts (en facture électronique), sans engagement et sans frais de mise en service. Après cette première année gratuite, la facturation est simple : 2 €/mois si le badge est utilisé, et 0 € si vous ne vous en servez pas. Les seuls frais à prévoir sont ceux liés à l’expédition (4,90 € en France métropolitaine) et, si vous préférez la facture papier, un supplément de 1,10 €/mois d’utilisation.
Grâce à l’application Ulys, vous pouvez suivre vos trajets, consulter les tarifs des péages, vérifier l’état du trafic ou planifier vos pauses. En ce 10 août, alors que les routes connaissent leurs plus fortes affluences de l’été, c’est l’outil parfait pour voyager plus vite, plus sereinement et sans alourdir vos dépenses.