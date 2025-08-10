Avec les grands départs et retours d’août, chaque minute gagnée sur la route compte. Le Pass Ulys formule Classic offre un passage fluide aux péages, sans avoir à manipuler de ticket ni sortir sa carte bancaire. Il fonctionne sur toutes les autoroutes françaises, y compris les voies Flux Libre, et vous permet de conserver un rythme régulier, même lors des journées classées rouges ou noires.

Cette offre, valable jusqu’au 31 août 2025, comprend 12 mois de frais de gestion offerts (en facture électronique), sans engagement et sans frais de mise en service. Après cette première année gratuite, la facturation est simple : 2 €/mois si le badge est utilisé, et 0 € si vous ne vous en servez pas. Les seuls frais à prévoir sont ceux liés à l’expédition (4,90 € en France métropolitaine) et, si vous préférez la facture papier, un supplément de 1,10 €/mois d’utilisation.

Grâce à l’application Ulys, vous pouvez suivre vos trajets, consulter les tarifs des péages, vérifier l’état du trafic ou planifier vos pauses. En ce 10 août, alors que les routes connaissent leurs plus fortes affluences de l’été, c’est l’outil parfait pour voyager plus vite, plus sereinement et sans alourdir vos dépenses.