À l’heure des grands retours de vacances, le télépéage se révèle plus utile que jamais. Avec son Pass formule Classic, Ulys vous permet d’éviter les ralentissements aux barrières d’autoroute tout en conservant une totale liberté : aucun engagement, aucun frais les mois sans usage, et une activation possible même en dernière minute. Que vous rouliez pour une escapade en bord de mer ou un simple aller-retour sur la nationale, ce badge fait gagner un temps précieux.

L’offre prolongée jusqu’au 31 août 2025 inclut 12 mois de gestion gratuits (facture électronique), soit un an sans dépenser un centime sur l’abonnement. Après cette période, vous ne paierez que 2 €/mois si vous utilisez le badge, et toujours 0 € les mois où vous ne l’utilisez pas. Seul petit bémol : les frais d’expédition sont à prévoir (4,90 € en France métropolitaine), et une facturation postale de 1,10 € s’applique si vous refusez la version numérique.

Côté usage, l’expérience est simplifiée par une application mobile complète : estimation des péages, trafic en temps réel, planification des pauses ou des recharges. Le Pass est également compatible Flux Libre, ce qui le rend opérationnel sur les nouvelles voies rapides sans barrière. En ce 7 août, pour ceux qui reprennent la route ou préparent leur rentrée, c’est l’assurance de rouler sereinement sans exploser son budget.