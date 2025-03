Une solution idéale pour une eSIM en complément

Ce forfait se révèle particulièrement intéressant pour ceux qui souhaitent une seconde ligne sur le même téléphone. Grâce à l’eSIM, il est possible d’avoir une ligne professionnelle et une ligne personnelle sur un seul appareil, sans avoir besoin d’un second téléphone. Mais c’est aussi une excellente solution par exemple pour les parents souhaitant offrir un premier forfait à leur enfant sans risque de dépassement.

Si vous souhaitez plus de rapidité, la 5G est disponible pour +3€/mois afin de profiter d’un réseau plus performant. Et pour ceux qui voyagent, une option à +5€/mois permet de passer à 40 Go d’Internet en UE et les DOM, dont 20 Go utilisables aux États-Unis, au Canada, en Suisse et Andorre.