L’iPhone 16e arrive avec un prix déjà remisé, et Sosh frappe fort en proposant une réduction combinée avec un forfait mobile attractif. Entre remise immédiate, remboursement différé et prime à la reprise, le dernier-né d’Apple devient plus accessible que jamais.

L’iPhone 16e se positionne comme un choix malin pour ceux qui recherchent un iPhone moderne et performant sans exploser leur budget. Avec son design soigné et son interface fluide sous iOS, il s’intègre parfaitement dans l’écosystème Apple, offrant une expérience intuitive et homogène pour les adeptes de la marque. Son autonomie améliorée assure une utilisation prolongée au quotidien, idéale pour les journées bien remplies. Que ce soit pour capturer des souvenirs, gérer vos tâches professionnelles ou profiter de vos contenus multimédias, il coche toutes les cases pour une utilisation polyvalente.

On ne le répétera jamais assez, l’une des grandes nouveautés de l’iPhone 16e, c’est Apple Intelligence, l’intelligence artificielle maison d’Apple, qui promet de révolutionner l’usage quotidien du smartphone. Disponible en bêta dès maintenant en France et attendue en version définitive en avril, cette technologie apporte des fonctionnalités avancées comme la rédaction assistée, l’édition intelligente de photos et une gestion optimisée des notifications. Grâce à une intégration profonde avec iOS, Apple Intelligence personnalise votre expérience, s’adapte à vos habitudes et simplifie votre quotidien, que ce soit pour travailler plus efficacement ou interagir plus naturellement avec votre iPhone.