Depuis quelques mois, le marché des opérateurs mobiles est en constante évolution, avec des prix qui continuent de baisser. Face à ses principaux concurrents, RED by SFR et B&You, Sosh lance une nouvelle offre sans engagement de 40 Go à seulement 9,99 € par mois. Un forfait pas cher qui vous permet de bénéficier d'une enveloppe data plus que confortable pour un prix mini, le tout sur le réseau Orange ! Une bonne raison de "paché chez Chosh".