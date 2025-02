Autre accessoire, le GRIP qui se décline en deux versions et qui permet un maniement plus aisé de votre appareil. Cet accessoire qui se fixe magnétiquement au dos de l'appareil, permet une prise en main plus ferme à une seule main. Mais aussi de servir de stand, pour regarder des contenus avec plus de confort, que ce soit en mode portrait et paysage.

Enfin, pour ceux et celles qui le désirent, des cordons sont également disponibles pour porter votre smartphone au cou ou l'attacher à votre poignet.