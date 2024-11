Le Dyson V8 Origin est un aspirateur balai sans fil qui allie performance et praticité pour un nettoyage efficace de votre intérieur. Doté d’un moteur numérique puissant, il offre une aspiration performante pour capturer la poussière, les poils d’animaux et les débris sur tous types de sols. Avec son design léger et sans fil, il permet une grande liberté de mouvement et se transforme en aspirateur à main pour les zones difficiles d’accès.

L’autonomie de 40 minutes est suffisante pour la plupart des séances de ménage, et sa filtration avancée capture les allergènes pour un air plus pur. Livré avec des accessoires adaptés, il s’intègre parfaitement dans une routine de nettoyage rapide et efficace.