B&You frappe très fort avec son forfait 5 Go à prix mini !

Lorsque l’on recherche un nouveau forfait mobile, on est exposé à une course à celui qui offre le plus de fonctions et de giga d’Internet. Mais pour beaucoup d’entre nous, un smartphone c’est aussi et surtout un téléphone.

On recherche avant tout un forfait économique qui offre l’essentiel : pouvoir appeler et envoyer des SMS ou des MMS. Si cela peut être en illimité, c’est parfait. La connexion Internet est malgré tout incontournable pour accéder à des services élémentaires.

Avec ses 5 Go d’Internet par mois, vous allez pouvoir chercher une adresse, l’adresse d’un médecin, vérifier la météo ou lire les actualités. Inutile de disposer de plusieurs dizaines de gigas de connexion Internet lorsque l’on sait qu’on ne les utilisera pas.