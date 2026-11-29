La question de la relation de Jensen Huang avec Alice Huang, une potentielle espionne chinoise, va être examinée à Washington. Le patron de NVIDIA va devoir répondre à des questions de plusieurs commissions.
Les affaires sérieuses vont commencer pour Jensen Huang. Si l'homme d'affaires a finalement réussi à retrouver son poste de PDG de NVIDIA après à peine onze jours, la question du statut d'espionne de son ex-maîtresse Alice Huang persiste - surtout au vu des dernières révélations sur la contrebande de puces Blackwell. Et des questions vont commencer à lui être officiellement posées dans les prochains jours !
Jensen Huang en audition devant la Chambre des représentants le 1er décembre
Jensen Huang va devoir être bien prêt. Car le mardi 1er décembre, il va être auditionné dans un entretien conjoint à huis clos par les commissions des Affaires étrangères, de la Chine, et la commission permanente du Renseignement de la Chambre des représentants.
Il sera ainsi questionné sur la nature de sa liaison avec Alice Huang, sur la façon dont sa société Megaspeed a pu faire de la contrebande de GPU en direction de la Chine et sur les failles éventuelles des contrôles de sécurité chez NVIDIA. Des questions lui seront par ailleurs posées sur les conditions de sa réintagration à la tête de la firme.
Une audition publique au Sénat par ailleurs au programme
Et ses tribulations ne s'arrêteront pas. Deux jours plus tard, le jeudi 3 décembre, il devra se rendre à une audition publique, cette fois devant le Sénat. Celle-ci a pour intitulé « Protecting America's AI Advantage: Oversight of U.S. Export Controls » (« Protéger l'avantage américain dans l'IA : surveillance des contrôles américains à l'exportation »).
Plusieurs des questions abordées à la Chambre des représentants le seront à nouveau (comme ses liens avec Alice Huang et les mesures de conformité prises par NVIDIA pour protéger ses secrets industriels). La traçabilité des puces IA et les mesures à prendre pour durcir les contrôles à l'exportation seront aussi abordées. Enfin, le rôle de l'administration Trump dans son retour sera là aussi évoqué, mais cette fois en public.