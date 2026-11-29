Jensen Huang va devoir être bien prêt. Car le mardi 1er décembre, il va être auditionné dans un entretien conjoint à huis clos par les commissions des Affaires étrangères, de la Chine, et la commission permanente du Renseignement de la Chambre des représentants.

Il sera ainsi questionné sur la nature de sa liaison avec Alice Huang, sur la façon dont sa société Megaspeed a pu faire de la contrebande de GPU en direction de la Chine et sur les failles éventuelles des contrôles de sécurité chez NVIDIA. Des questions lui seront par ailleurs posées sur les conditions de sa réintagration à la tête de la firme.