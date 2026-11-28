Free raccorde en général ses antennes-relais à son réseau par fibre optique, rappelle DegroupTest. Quand cette fibre de collecte est coupée, les abonnés perdent donc leur Freebox et leur réseau mobile d'un coup. Dès vendredi matin, le site soupçonnait un incident sur une infrastructure commune aux deux réseaux.

Free a confirmé la panne samedi soir sur X. Selon le fournisseur d'accès, la panne est liée à « un chantier de la ligne de métro 18 du Grand Paris Express et l'accès au chantier a été extrêmement compliqué ». Il a transmis ce message au Parisien. Cette future ligne de métro automatique doit relier Versailles à l'aéroport d'Orly en 2030.

Pendant plus d'une journée, les abonnés touchés ont échangé leurs témoignages sur les réseaux sociaux en attendant une explication de l'opérateur. « Rappelez-moi de ne plus jamais souscrire chez le même opérateur pour le réseau mobile et la wi-fi », ironise l'un d'eux sur X. Un autre lui a répondu avoir acheté une carte prépayée Orange chez un buraliste.

Lors d'une coupure de la fibre, le partage de connexion du smartphone dépanne en général. Mais avec un forfait Free Mobile, cette solution de secours risque de tomber avec la Freebox, prévient DegroupTest. Le site conseille plutôt d'emprunter la connexion d'un téléphone chez un autre opérateur, et déconseille de redémarrer ou de réinitialiser la Freebox. La panne se situe sur le réseau de Free, loin de la box.