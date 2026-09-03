Les soucis de réseau mobile, c'est un problème qui est particulièrement irritant aujourd'hui que l'on effectue de très nombreuses opérations sur son smartphone, via des applications. Et c'est un problème dont font état un certain nombre d'abonnés Free Mobile ces derniers jours.

Un problème récent corroboré par la hausse de signalements observée sur un site comme Totalbug, les signalements étant en hausse chaque jour depuis le 31 août. Selon les témoignages, l'incapacité à surfer sur internet n'a par contre pas d'impact sur la possibilité de téléphoner ou d'envoyer des SMS.