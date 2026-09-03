Certains abonnés Free mobile ont des difficultés à pouvoir accéder à internet sur leur smartphone. Un problème qui dure déjà depuis plusieurs jours.
Dans les prochaines années, la couverture du réseau mobile français devrait être encore améliorée, avec un grand chantier mené par l'ARCEP. Reste que le réseau aujourd'hui est déjà de bonne facture, même si quelques fois, il peut y avoir de la friture dans la fréquence. Et c'est ce qui arrive pour un certain nombre d'abonnés à un forfait Free Mobile.
Une panne sur le réseau mobile Free signalée depuis plusieurs jours par des clients
Les soucis de réseau mobile, c'est un problème qui est particulièrement irritant aujourd'hui que l'on effectue de très nombreuses opérations sur son smartphone, via des applications. Et c'est un problème dont font état un certain nombre d'abonnés Free Mobile ces derniers jours.
Un problème récent corroboré par la hausse de signalements observée sur un site comme Totalbug, les signalements étant en hausse chaque jour depuis le 31 août. Selon les témoignages, l'incapacité à surfer sur internet n'a par contre pas d'impact sur la possibilité de téléphoner ou d'envoyer des SMS.
Free reconnaît le problème et cherche à le résoudre
Si certains évoquent un problème apparu après une mise à jour d'iOS, il n'apparaît pour le moment pas que ceci soit la cause de la perte de réseau. Le problème ne serait par ailleurs pas cantonné aux iPhone, d'autres appareils ne pouvant accéder aux réseaux 4G et 5G de Free mobile.
Si Free n'a pour le moment pas encore communiqué officiellement sur cette question, des abonnés ont cherché à joindre le service client de Free mobile, et ont obtenu une première réponse. L'opérateur a reconnu le problème, avec d'autres clients touchés. Ses équipes travaillent actuellement à resoudre cet incident. Et vous, êtes-vous touchés par cette panne persistante ?
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