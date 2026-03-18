En pleine matinée, à partir de 10h, de nombreux abonnés Freebox ont commencé à connaître des problèmes de connexion. Plus exactement, des abonnés de nombreuses régions du pays ont indiqué subir le même soucis : le blocage de la Freebox à l'étape 6.

Pour rappel, il s'agit de l'étape permettant l'authentification de la ligne par les serveurs de Free. Les signalements de pannes ont connu un pic rapide à 10h sur DownDetector, mais si le nombre de signalements a légèrement reculé depuis, il reste tout de même assez élevé depuis dorénavant plusieurs heures. Du côté de test.fr, on indique avoir connaissance de près de 3878 pannes (dont 3390 étant des pannes internet) pour Free aujourd'hui, à l'heure où cet article est écrit.