C'est une mauvaise journée pour de nombreux possesseurs d'une Freebox. Le réseau internet de Free connaît en effet aujourd'hui une panne importante !
Internet est devenu tellement utile et nécessaire au quotidien que n'importe quelle panne devient directement un problème pour ceux qui la subissent. Et aujourd'hui, c'est un problème du côté de Free qui fait mal à de nombreux Français disposant d'une Freebox.
Des pannes ont lieu partout sur les Freebox en France aujourd'hui
En pleine matinée, à partir de 10h, de nombreux abonnés Freebox ont commencé à connaître des problèmes de connexion. Plus exactement, des abonnés de nombreuses régions du pays ont indiqué subir le même soucis : le blocage de la Freebox à l'étape 6.
Pour rappel, il s'agit de l'étape permettant l'authentification de la ligne par les serveurs de Free. Les signalements de pannes ont connu un pic rapide à 10h sur DownDetector, mais si le nombre de signalements a légèrement reculé depuis, il reste tout de même assez élevé depuis dorénavant plusieurs heures. Du côté de test.fr, on indique avoir connaissance de près de 3878 pannes (dont 3390 étant des pannes internet) pour Free aujourd'hui, à l'heure où cet article est écrit.
La Loire-Atlantique et la Vendée encore plus en difficulté
Mais si des villes d'un peu partout du pays ont pu avoir des problèmes (Paris, Lyon, Amiens…), la majorité des pannes se retrouve dans l'ouest de la France. Plus exactement, dans deux départements des Pays de la Loire : la Vendée, et la Loire-Atlantique. Un localisation qui a été confirmée ces dernières heures par le compte X officiel du réseau Free.
« Notre point de présence (POP) de Nantes subit actuellement des instabilités. Des interruptions de service sont constatées sur les zones suivantes : Nantes (44) et environs ; Vendée (85) » a-t-il été affirmé. Dans les commentaires, on peut enfin noter que des internautes d'autres départements font état du même type de problème.