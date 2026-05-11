À 15h45 ce lundi, une quarantaine DSLAMs (les boîtiers techniques installé dans les répartiteurs téléphoniques, qui permettent de distribuer la connexion internet aux abonnés d'un secteur) et 26 switchs optique (qui distribuent le signal fibre aux abonnés d'une zonne) étaient simultanément injoignables sur l'infrastructure de l'opérateur. Si les choses reviennent doucement à la normale, en Nouvelle-Aquitaine, les coupures ADSL sont parfois ininterrompues depuis le matin. La fibre FTTH de la région est également touchée, mais seulement depuis le début d'après-midi.