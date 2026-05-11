Le réseau Free est touché par une panne ce lundi. Plusieurs régions françaises subissent des coupures internet importantes, avec de nombreux incidents recensés sur ce début de semaine.
Ce lundi 11 mai 2026, les abonnés Free de plusieurs régions françaises se sont réveillés sans connexion, et connaissent depuis certaines perturbations. La Nouvelle-Aquitaine est la zone la plus impactée, avec des coupures ADSL ininterrompues depuis le matin. L'Occitanie, la Bourgogne-Franche-Comté et la Provence-Alpes-Côte d'Azur sont également touchées, dans des proportions moindres, comme on le constate sur Free-reseau.
Le réseau Free sous pression ce lundi
À 15h45 ce lundi, une quarantaine DSLAMs (les boîtiers techniques installé dans les répartiteurs téléphoniques, qui permettent de distribuer la connexion internet aux abonnés d'un secteur) et 26 switchs optique (qui distribuent le signal fibre aux abonnés d'une zonne) étaient simultanément injoignables sur l'infrastructure de l'opérateur. Si les choses reviennent doucement à la normale, en Nouvelle-Aquitaine, les coupures ADSL sont parfois ininterrompues depuis le matin. La fibre FTTH de la région est également touchée, mais seulement depuis le début d'après-midi.
L'Occitanie subit aussi des interruptions depuis le début d'après-midi, la Bourgogne-Franche-Comté enchaîne les incidents depuis l'aube (pas le département, hein), et la Provence-Alpes-Côte d'Azur enregistre elle aussi des coupures ponctuelles. Cerise amère sur le gâteau : un DSLAM est injoignable depuis plus de quatre jours consécutifs, sans résolution en vue.
DSLAMs hors service, Downdetector débordé de signalements
Depuis Downdetector, le baromètre communautaire des pannes, les remontées sont assez nombreuses ces dernières heures. L'internet fixe concentre 68 % des signalements, loin devant le Wi-Fi (15 %) et le mobile (11 %). Les villes les plus citées vont de Paris à Marseille en passant par Toulouse, Arcachon ou Montpellier, preuve que la panne déborde largement du seul Grand Sud-Ouest.
Free n'a pour l'heure publié aucune communication officielle sur l'incident. Pour suivre l'évolution en direct, Free-reseau.fr reste la référence indépendante la plus fiable.