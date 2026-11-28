L'Acer Googlebook 14 fait partie des modèles lancés avec la gamme Googlebook. Il a deux arguments majeurs pour se démarquer de la concurrence : son prix attractif, et le fait que ça soit le seul 2-en-1 de cette première série. La gamme Googlebook met l'accent sur l'interopérabilité avec Android, sur des caractéristiques techniques haut de gamme et sur l'intégration de Google Gemini.