Imaginez, vous achetez un ordinateur portable de dernière génération, mais il plante déjà dès le début de sa configuration. C'est exactement ce qu'il se passait avec le Googlebook 14 2-en-1 d'Acer. Bonne nouvelle, c'est maintenant de l'histoire ancienne, Google a en effet rectifié le tir.
Le bug des Googlebooks Acer est enfin résolu. Google a déployé un correctif pour la boucle de redémarrage qui touchait une partie des Acer Googlebook 14 lors de la première configuration. Les utilisateurs concernés qui possèdent toujours l'appareil, ou ceux qui comptent l'acheter, n'ont aucune manipulation à effectuer : il suffit de lancer la configuration, et la mise à jour s'applique pendant l'initialisation.
Un problème survenu dès la première configuration
L'Acer Googlebook 14 fait partie des modèles lancés avec la gamme Googlebook. Il a deux arguments majeurs pour se démarquer de la concurrence : son prix attractif, et le fait que ça soit le seul 2-en-1 de cette première série. La gamme Googlebook met l'accent sur l'interopérabilité avec Android, sur des caractéristiques techniques haut de gamme et sur l'intégration de Google Gemini.
Mais voilà, récemment, plusieurs utilisateurs ont signalé sur Reddit et sur les forums d'assistance de Google, que leur ordinateur restait bloqué dans une boucle de redémarrage dès le premier allumage. Ils ne pouvaient donc pas se servir de l'appareil. Certains acheteurs ont renvoyé leur Acer Googlebook 14 pour se tourner vers un modèle plus cher d'un autre fabricant, comme le Lenovo Googlebook 15.
La cause du problème identifiée
Pendant la configuration initiale, le système effectue une mise à jour qui nécessite un redémarrage automatique. Normalement, une fois la mise à jour appliquée et l'ordinateur redémarré, l'utilisateur passe à l'étape suivante.
Dans le cas présent, quelque chose dans la mise à jour elle-même interrompait le processus. Le système tentait alors de réappliquer la même mise à jour, qui était de nouveau interrompue, et ainsi de suite, en boucle.
Les notes de mise à jour de Google parlent d'une erreur de priorité des « emplacements de démarrage ». En d'autres mots, le système ne trouve pas de système d'exploitation valide sur lequel démarrer, ce qui est cohérent avec une mise à jour appliquée seulement en partie. Au final, le problème n'était peut-être pas limité au Googlebook 14 d'Acer et aurait pu toucher d'autres modèles lors de mises à jour futures.
D'autres corrections dans la mise à jour de novembre
Google en profite également pour apporter de plus amples correctifs dans cette mise à jour. Parmi ces derniers, le fabricant corrige un souci propre aux machines Acer. Certains utilisateurs perdaient l'usage du clavier et du pavé tactile après avoir passé leur Googlebook 14 en mode tablette, puis l'avoir remis en mode PC portable.
La mise à jour corrige également la consommation excessive de RAM lors des tâches d'IA, une erreur de lecture des vidéos HDR et la reconnexion automatique des souris Bluetooth après un redémarrage.