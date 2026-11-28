Trendforce de son côté a aussi annoncé qu'elle révisait à la baisse ses prévisions de croissance des revenus générés par les mémoires NAND et DRAM l'an prochain. Et pour revenir à GF Securities, la banque d'investissement a une autre bonne nouvelle dans sa hotte à partager, à quelques semaines de Noël.

D'après elle, il y aura trois scénarios pour le prix des composants mémoires en 2028. Le scénario le plus coûteux donne 1 Go à 12 dollars en 2028, quand le scénario de base est à 8 dollars, et celui du retournement complet à 4 dollars. Dans tous les cas, cela représentera un retournement par rapport aux 16 dollars le Go attendus pour 2027 - et un scénario de base qui prévoit une division par deux du prix de la mémoire. De quoi enfin voir le marché de la consommation des produits électroniques souffler ?