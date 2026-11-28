Les prix de la DRAM pourraient enfin dans les prochains mois commencer à souffler, avec un potentiel retournement de prix qui commence à être pronostiqué !
Si l'on écoute les spécialistes de la RAM, comme SKY Hynix, il ne faudrait pas attendre une fin de la pénurie de RAM avant l'horizon 2030. Mais on peut se dire que c'est le jeu des entreprises qui profitent le plus du marché actuel. Car les spécialistes de leur côté commencent à pointer du doigt quelque chose de différent, quelque chose qui commence à ressembler à une fin de la folie des prix dans le secteur.
La croissance des prix de la DRAM devrait enfin cesser lors du second semestre 2027
Jeff Pu, l'analyste de GF Securities, vient d'annoncer avoir remis à jour ses prévisions de croissance des prix de la DRAM durant l'année 2027, pour chaque trimestre. Il prévoit ainsi un marché mondial qui fonctionnera de cette manière :
- 1er trimestre 2027 : croissance de +6% sur un an (contre un scénario à +10% auparavant) ;
- 2nd trimestre 2027 : croissance +3% (contre +7%) ;
- 3ème trimestre 2027 : 0% (contre +5%) ;
- 4ème trimestre 2027 : 0% (contre +3%).
On peut ainsi voir que, pour la première fois, on s'attend à ce que les prix n'augmentent plus à un moment - pendant le second semestre 2027.
Un retournement de prix enfin en 2028
Trendforce de son côté a aussi annoncé qu'elle révisait à la baisse ses prévisions de croissance des revenus générés par les mémoires NAND et DRAM l'an prochain. Et pour revenir à GF Securities, la banque d'investissement a une autre bonne nouvelle dans sa hotte à partager, à quelques semaines de Noël.
D'après elle, il y aura trois scénarios pour le prix des composants mémoires en 2028. Le scénario le plus coûteux donne 1 Go à 12 dollars en 2028, quand le scénario de base est à 8 dollars, et celui du retournement complet à 4 dollars. Dans tous les cas, cela représentera un retournement par rapport aux 16 dollars le Go attendus pour 2027 - et un scénario de base qui prévoit une division par deux du prix de la mémoire. De quoi enfin voir le marché de la consommation des produits électroniques souffler ?