Les capacités de production pour les puces sont en tension, pour tout le monde. Et même pour un géant de l'envergure de Tesla !
La prochaine génération de puces chez Tesla sera la AI5, un composant qui promet des performances multipliées par cinq par rapport à la génération AI4 - qui pilote les dernières Tesla neuves. Mais si théoriquement la puissance sera au rendez-vous, ledit rendez-vous n'est clairement pas pour tout de suite, d'après les dernières informations qui viennent de tomber !
Le partenaire de Tesla donne la priorité à Microsoft et Google
Tesla n'est pas dans la meilleure des positions aujourd'hui dans le secteur des semi-conducteurs. Si l'on en croit le média taïwanais Commercial Times, dont Wccftech se fait l'écho, le partenaire de Tesla pour la conception de l'AI5, Global Unichip Corporation (GUC), ne donne pas la priorité à Elon Musk.
Ce dernier, qui dispose comme presque tout le monde d'une allocation limitée de la capacité de production de TSMC, va donner la priorité pour l'année 2027 aux puces destinées aux fournisseurs de services cloud. Parmi ceux-ci, la gamme Axiom de Google et les produits Microsoft.
Pas de production de masse en 2027 pour la puce AI5 de Tesla
Et il y a une logique financière évidente pour cet arbitrage de la part de GUC. Les fournisseurs de services cloud offrent en effet une meilleure visibilité sur leurs commandes, et disposent de marges brutes élevées. Résultat, le partenaire de Tesla choisit ici ceux qui offrent le meilleur profil de payeur.
La puce AI5 ne devrait ainsi pas bénéficier d'une expédition de masse durant l'année 2027, et il faudra attrendre l'année suivante (2028) pour que ce soit le cas. Les premières puces devraient par ailleurs d'abord intégrer les robots Optimus de Tesla, et une fois l'expérience de production accumulée, celle-ci pourra commencer à s'orienter vers les véhicules du constructeur.