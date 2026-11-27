Tesla n'est pas dans la meilleure des positions aujourd'hui dans le secteur des semi-conducteurs. Si l'on en croit le média taïwanais Commercial Times, dont Wccftech se fait l'écho, le partenaire de Tesla pour la conception de l'AI5, Global Unichip Corporation (GUC), ne donne pas la priorité à Elon Musk.

Ce dernier, qui dispose comme presque tout le monde d'une allocation limitée de la capacité de production de TSMC, va donner la priorité pour l'année 2027 aux puces destinées aux fournisseurs de services cloud. Parmi ceux-ci, la gamme Axiom de Google et les produits Microsoft.