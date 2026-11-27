L'entreprise suisse indique avoir rapidement contenu une cyberattaque visant son gestionnaire de mots de passe . L'attaque a toutefois entraîné l'exposition des adresses mail d'un nombre limité d'utilisateurs et utilisatrices de pCloud Pass, sans que l'éditeur précise combien de personnes sont concernées. D'après pCloud, les notifications reçues cette nuit auraient été déclenchées par des tentatives de connexion à leurs comptes.

L'entreprise assure en revanche que les mots de passe, les notes et les autres informations enregistrées dans les coffres-forts de ses clients n'ont pas été compromis. Elle rappelle que ces données sont chiffrées sur les appareils de ces derniers et que leur déchiffrement nécessite de connaître leur mot de passe maître, auquel l'éditeur lui-même n'a pas accès.

L'attaque aurait par ailleurs été circonscrite à pCloud Pass, épargnant les services de stockage en ligne de l'entreprise. Compte tenu de l'exposition des adresses mail, pCloud invite néanmoins ses clients à redoubler de vigilance face aux tentatives de phishing et rappelle qu'elle ne leur demandera jamais de communiquer leur mot de passe maître ou leurs mots de récupération.