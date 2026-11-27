Quelques heures après les premiers signalements de connexions suspectes à pCloud Pass, l'entreprise suisse confirme avoir subi une cyberattaque. Si des adresses mail ont été exposées, l'éditeur assure que les données conservées dans les coffres-forts de son gestionnaire de mots de passe n'ont pas été compromises.
Nous vous en parlions ce vendredi matin. Dans la nuit du 26 au 27 novembre, plusieurs utilisateurs et utilisatrices de pCloud Pass ont reçu des notifications leur signalant la connexion d'un appareil inconnu à leur compte, malgré l'activation de la double authentification. Nous avions nous-mêmes reçu cette alerte et relevé plusieurs anomalies dans les infrastructures de pCloud. L'entreprise a depuis pris la parole sur Reddit pour apporter de premiers éléments d'explication.
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Des adresses mail exposées, mais des coffres-forts épargnés selon pCloud
L'entreprise suisse indique avoir rapidement contenu une cyberattaque visant son gestionnaire de mots de passe. L'attaque a toutefois entraîné l'exposition des adresses mail d'un nombre limité d'utilisateurs et utilisatrices de pCloud Pass, sans que l'éditeur précise combien de personnes sont concernées. D'après pCloud, les notifications reçues cette nuit auraient été déclenchées par des tentatives de connexion à leurs comptes.
L'entreprise assure en revanche que les mots de passe, les notes et les autres informations enregistrées dans les coffres-forts de ses clients n'ont pas été compromis. Elle rappelle que ces données sont chiffrées sur les appareils de ces derniers et que leur déchiffrement nécessite de connaître leur mot de passe maître, auquel l'éditeur lui-même n'a pas accès.
L'attaque aurait par ailleurs été circonscrite à pCloud Pass, épargnant les services de stockage en ligne de l'entreprise. Compte tenu de l'exposition des adresses mail, pCloud invite néanmoins ses clients à redoubler de vigilance face aux tentatives de phishing et rappelle qu'elle ne leur demandera jamais de communiquer leur mot de passe maître ou leurs mots de récupération.
Les explications de pCloud laissent les internautes perplexes
Sur Reddit comme à la rédaction, les explications de pCloud peinent à convaincre. Les notifications reçues cette nuit ne nous informaient pas d'une tentative de connexion à notre compte, mais bien de la connexion d'un nouvel appareil. Plusieurs internautes ont même indiqué avoir retrouvé cet appareil dans la liste de leurs sessions actives, malgré l'activation de la double authentification. On ignore aussi pourquoi les adresses IP associées à ces connexions appartenaient aux propres infrastructures de pCloud et pourquoi les liens intégrés aux notifications renvoyaient vers ce qui semble être un environnement de test interne à l'entreprise.
À défaut de savoir à quelles ressources les pirates ont pu accéder, il est également difficile d'évaluer la portée de l'attaque sur les coffres-forts. Si pCloud assure que leur contenu n'a pas été compromis, l'entreprise ne précise pas si les attaquants ont pu en récupérer des copies chiffrées. Or, comme nous l'expliquions hier à la suite de la cyberattaque dont a été victime 1Password, le chiffrement de bout en bout ne suffit pas toujours à garantir la sécurité des mots de passe lorsque les infrastructures du gestionnaire sont compromises.
Plus surprenant, pCloud consacre une partie de sa communication aux progrès de l'intelligence artificielle, qui accélèrent la découverte de vulnérabilités dans les logiciels, parfois avant même que leurs développeurs n'aient pu les identifier et les corriger. L'entreprise ne livre pourtant aucun détail sur la méthode employée par les pirates pour s'en prendre à pCloud Pass, ni sur le rôle éventuel de l'IA dans cette attaque.
Contactée à deux reprises par nos soins ce vendredi, l'entreprise n'a toujours pas répondu à nos questions.
Vous avez reçu une notification de pCloud Pass, que faire ?
Si vous avez reçu l'une de ces notifications, connectez-vous directement à pCloud Pass, sans passer par les liens intégrés au mail. Vérifiez la liste des appareils connectés et révoquez les sessions que vous ne reconnaissez pas. Par précaution, changez également le mot de passe de votre compte pCloud et celui de votre coffre-fort, et assurez-vous que la double authentification est toujours activée.
Attention, le renouvellement de votre mot de passe maître vise à sécuriser vos futurs accès au coffre-fort, mais ne protège pas une éventuelle copie de celui-ci déjà dérobée par les pirates. Redoublez enfin de vigilance face aux mails se réclamant de l'entreprise, les attaquants pouvant exploiter les adresses mail exposées pour mener des campagnes de phishing.