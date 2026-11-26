Quand bien même un gestionnaire de mots de passe serait à l'abri de telles attaques, il faudrait encore pouvoir garantir l'intégrité du logiciel auquel vous confiez vos identifiants.

Car chaque fois que vous consultez un mot de passe ou que votre gestionnaire remplit un formulaire de connexion à votre place, le logiciel doit bien évidemment pouvoir accéder à vos données en clair. Il dispose pour cela, on l'a vu, de clés de chiffrement auxquelles lui donnent accès votre mot de passe maître et, dans le cas de 1Password, votre Secret Key. Plutôt que de chercher à déchiffrer les données hébergées sur les serveurs de l'éditeur, un pirate aurait donc tout intérêt à s'attaquer au logiciel qui se charge déjà de cette opération.

Comment ? En introduisant, par exemple, du code malveillant dans une mise à jour de votre gestionnaire de mots de passe. Une fois installée sur votre PC ou votre smartphone, cette version pourrait détourner les fonctions légitimes du logiciel pour transmettre à un tiers les identifiants auxquels elle accède. L’attaquant n'aurait alors ni à dérober vos clés de chiffrement ni à venir à bout de l'AES-256, qui résiste depuis vingt-cinq ans aux assauts des cryptographes. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, n'est-ce pas ?

Si vous accédez à votre coffre-fort depuis l'interface web de votre gestionnaire de mots de passe, le pirate pourrait même se dispenser d'avoir à vous faire installer une mise à jour. Puisque votre navigateur télécharge depuis les serveurs de l'éditeur le code nécessaire au déchiffrement de vos données, un attaquant qui parviendrait à modifier les fichiers hébergés sur ces serveurs pourrait vous faire exécuter une version malveillante de l'application à votre prochaine connexion.

Or, dans l'affaire 1Password , c'est justement à l'infrastructure qui permet à l'éditeur d'automatiser la compilation, les tests et le déploiement de ses logiciels (sa chaîne CI/CD) que le pirate a réussi à accéder. Il aurait donc pu, en théorie, pousser l'attaque plus loin et tenter de compromettre les applications mises à la disposition des utilisateurs et utilisatrices du gestionnaire de mots de passe. Avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la sécurité de leurs identifiants, en dépit du chiffrement de bout en bout.

Alors, rassurez-vous, d'après 1Password, le pirate n'a compromis ni ses applications ni ses extensions de navigateur.