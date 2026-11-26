Victime d'une intrusion dans ses infrastructures, 1Password assure que les coffres-forts de ses clients n'ont pas été compromis. Un dénouement auquel on pourrait s'attendre de la part d'un gestionnaire de mots de passe qui chiffre les données de bout en bout, mais qui était loin d'être acquis.
Ce mercredi 25 novembre, 1Password a révélé qu'un pirate était parvenu à s'introduire dans ses systèmes internes après avoir compromis le compte GitHub professionnel de l'un de ses employés. Outre les données personnelles d'une partie de ses clients, qu'il a pu extraire en injectant du code malveillant dans les services de l'éditeur côté serveur, l'attaquant a dérobé du code source et obtenu un accès à l'infrastructure qui automatise la compilation et le déploiement des logiciels de l'éditeur. Si, d'après l'entreprise, aucun des mots de passe conservés dans les coffres-forts de ses clients n'a été compromis, comme on pourrait s'y attendre de la part d'un service qui chiffre les données de bout en bout, l'issue de cette attaque aurait pourtant pu être bien différente.
Des mots de passe que même l'éditeur ne peut pas lire
À la différence d'un service web classique, un gestionnaire de mots de passe qui applique une architecture à connaissance nulle (zero knowledge) n'a pas besoin de connaître le contenu des données qu'il héberge pour vous permettre d'y accéder. Lorsque vous enregistrez un nouvel identifiant, il est chiffré sur votre appareil avant d'être envoyé sur les serveurs de l'éditeur. Si vous souhaitez le retrouver sur un autre appareil, c'est encore à votre logiciel qu'il revient de le déchiffrer à l'aide des clés de chiffrement qu'il peut également récupérer sous forme chiffrée auprès du serveur.
Ces clés sont toutefois protégées par des secrets dont l'éditeur n'a pas connaissance. Chez 1Password, cette protection repose, dans le modèle d'authentification classique, sur la combinaison de votre mot de passe maître et d'une clé secrète générée sur votre appareil à la création du compte, la Secret Key (que vous pouvez transférer sur un nouvel appareil en scannant un QR code, par exemple). Aussi, même si un pirate venait à dérober une copie chiffrée de votre coffre-fort, il ne disposerait pas, avec ces seules données, des informations nécessaires pour en déchiffrer le contenu.
Cette architecture permet de dissocier, dans une certaine mesure, la sécurité de vos mots de passe de celle des infrastructures de l'entreprise à laquelle vous les confiez. Un pirate qui prendrait le contrôle des serveurs de l'éditeur pourrait toutefois exploiter les faiblesses de cette même architecture pour amener votre logiciel à lui donner accès à vos données.
Un serveur compromis pour faire mentir les promesses du chiffrement
En février dernier, des scientifiques de l'École polytechnique fédérale de Zurich et de l'Université de la Suisse italienne ont publié les résultats de travaux visant à déterminer dans quelle mesure les architectures à connaissance nulle des gestionnaires de mots de passe permettaient de protéger les données de leurs abonnés si leurs propres serveurs venaient à tomber entre les mains d'un pirate. En écartant toute hypothèse de compromission des applications installées sur les appareils de leurs utilisateurs et utilisatrices, ils ont démontré la faisabilité de 25 attaques ciblant Bitwarden, LastPass et Dashlane, travaux depuis étendus à 1Password, soumis à six scénarios supplémentaires.
Or, d'après leurs conclusions, les procédures de récupération de compte et les fonctions de partage de mots de passe pourraient bien se retourner contre vous. Suivant le gestionnaire que vous utilisez, un pirate pourrait détourner les premières pour mettre la main sur les clés de chiffrement de vos coffres-forts ou exploiter les secondes pour s'octroyer un accès aux identifiants que vous partagez avec vos proches ou vos collègues, en substituant ses propres clés publiques à celles de vos destinataires, sans que votre logiciel soit en mesure de déceler la supercherie. Les chercheurs ont aussi prouvé qu'il était possible d'amener votre logiciel à enregistrer vos mots de passe dans un coffre-fort dont l'attaquant posséderait déjà la clé de chiffrement, ou de lui imposer le recours à d'anciens procédés cryptographiques dont les faiblesses sont désormais connues.
Un serveur compromis pourrait donc mettre en échec les garanties de confidentialité du chiffrement de bout en bout. Si Bitwarden, LastPass et Dashlane ont entrepris de remédier aux problèmes révélés par ces travaux, ceux relevés chez 1Password, que l'éditeur présente comme des limites déjà connues de son architecture cryptographique, demeurent à ce jour sans correctif, selon les auteurs de l'étude. L'éditeur a toutefois introduit un dispositif de vérification de l'authenticité des clés publiques (Account Trust Log), dont l'usage se limite pour l'heure à la gestion automatisée des comptes en entreprise.
S'attaquer au logiciel pour déchiffrer l'indéchiffrable
Quand bien même un gestionnaire de mots de passe serait à l'abri de telles attaques, il faudrait encore pouvoir garantir l'intégrité du logiciel auquel vous confiez vos identifiants.
Car chaque fois que vous consultez un mot de passe ou que votre gestionnaire remplit un formulaire de connexion à votre place, le logiciel doit bien évidemment pouvoir accéder à vos données en clair. Il dispose pour cela, on l'a vu, de clés de chiffrement auxquelles lui donnent accès votre mot de passe maître et, dans le cas de 1Password, votre Secret Key. Plutôt que de chercher à déchiffrer les données hébergées sur les serveurs de l'éditeur, un pirate aurait donc tout intérêt à s'attaquer au logiciel qui se charge déjà de cette opération.
Comment ? En introduisant, par exemple, du code malveillant dans une mise à jour de votre gestionnaire de mots de passe. Une fois installée sur votre PC ou votre smartphone, cette version pourrait détourner les fonctions légitimes du logiciel pour transmettre à un tiers les identifiants auxquels elle accède. L’attaquant n'aurait alors ni à dérober vos clés de chiffrement ni à venir à bout de l'AES-256, qui résiste depuis vingt-cinq ans aux assauts des cryptographes. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, n'est-ce pas ?
Si vous accédez à votre coffre-fort depuis l'interface web de votre gestionnaire de mots de passe, le pirate pourrait même se dispenser d'avoir à vous faire installer une mise à jour. Puisque votre navigateur télécharge depuis les serveurs de l'éditeur le code nécessaire au déchiffrement de vos données, un attaquant qui parviendrait à modifier les fichiers hébergés sur ces serveurs pourrait vous faire exécuter une version malveillante de l'application à votre prochaine connexion.
Or, dans l'affaire 1Password, c'est justement à l'infrastructure qui permet à l'éditeur d'automatiser la compilation, les tests et le déploiement de ses logiciels (sa chaîne CI/CD) que le pirate a réussi à accéder. Il aurait donc pu, en théorie, pousser l'attaque plus loin et tenter de compromettre les applications mises à la disposition des utilisateurs et utilisatrices du gestionnaire de mots de passe. Avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la sécurité de leurs identifiants, en dépit du chiffrement de bout en bout.
Alors, rassurez-vous, d'après 1Password, le pirate n'a compromis ni ses applications ni ses extensions de navigateur.
Une garantie de confidentialité, pas un brevet de sécurité
Le principal acquis du chiffrement de bout en bout n'est donc pas de certifier la bonne santé de l'ensemble des systèmes de votre gestionnaire de mots de passe, mais de faire en sorte qu'une défaillance de sa sécurité n'entraîne pas de facto la compromission de vos identifiants, si tant est que l'architecture cryptographique du service ait été pensée pour résister aux agissements d'un serveur malveillant.
La sécurité de vos données dépend aussi du soin que l'éditeur apporte à la protection de ses infrastructures, de ses environnements de développement et de ses circuits de distribution des mises à jour.
Lorsque votre gestionnaire de mots de passe se prévaut d'un audit de sécurité indépendant, il est donc intéressant de regarder ce sur quoi ont porté les investigations. La solidité de son architecture cryptographique a-t-elle été éprouvée dans l'hypothèse où ses propres serveurs seraient compromis ? Les conditions dans lesquelles ses logiciels sont développés et distribués ont-elles aussi été examinées ?
On ne saurait par ailleurs reprocher à un éditeur que des chercheurs découvrent des vulnérabilités dans ses produits. On peut en revanche s'interroger sur les risques qu'il juge acceptables pour ses clients, sur les moyens qu'il déploie pour les réduire et sur la transparence dont il fait preuve à leur égard.