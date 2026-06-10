Le Cloud Act a été adopté par le Congrès américain le 23 mars 2018. Il permet aux autorités américaines d'obtenir, via une injonction adressée à une entreprise soumise au droit américain, des données hébergées sur n'importe quel serveur dans le monde. L'entreprise qui reçoit l'ordre peut le contester devant un tribunal mais pas simplement le refuser.

LastPass est une société américaine. Elle appartient à GoTo (anciennement LogMeIn), basée à Boston, dans le Massachusetts. Ses serveurs utilisent Amazon S3. Aucune doute, elle est soumise au Cloud Act.

Dashlane a été fondée à Paris en 2009 par Bernard Liautaud, Emmanuel Schalit, Alexis Fogel et Jean Guillou. C'était une entreprise française. Elle a ensuite déplacé son siège social à New York, dans le quartier de Chelsea. Ses bureaux parisiens restent actifs côté ingénierie, mais l'entité juridique principale est américaine. Dashlane est donc, elle aussi, soumise au droit américain.

Du côté de 1Password, c'est plus nuancé. La maison mère AgileBits Inc est enregistrée à Toronto, au Canada. Le Canada n'est pas directement soumis au Cloud Act. Une demande directe des autorités américaines à AgileBits ne pourrait pas s'appuyer sur cette loi. En revanche, 1Password héberge ses données dans le cloud, sur des infrastructures dont une partie est gérée par Amazon Web Services et soumise au droit américain.

Pour sa part, Bitwarden se présente comme l'alternative open source. Son code peut donc être audité, son architecture zero-knowledge est documentée, et il est même possible de l'héberger soi-même. Mais dans sa version cloud, son vault est stocké sur Microsoft Azure, dans des centres de données situés aux États-Unis ou dans l'Union européenne, selon votre configuration. Or Microsoft est donc soumise au Cloud Act.

Mais il n'y a pas que le Cloud Act. Il existe deux autres dispositions légales. La FISA Section 702 permet au gouvernement américain d'obtenir des données de surveillance sur des ressortissants non américains auprès d'entreprises américaines, sans mandat individuel. Les National Security Letters (NSL) permettent, elles, de contraindre une entreprise à remettre des données et à lui interdire d'informer l'utilisateur concerné. En théorie, un gestionnaire de mots de passe américain pourrait donc recevoir une telle demande sans jamais pouvoir avertir l'utilisateur. On ne sait donc pas si LastPass, Dashlane, ou 1Password ont reçu un NSL.

En pratique, suite à une telle requête, ce que l'entreprise remet, c'est le vault chiffré mais aussi les métadonnées. Et parfois, elles en disent long sur les habitudes des internautes