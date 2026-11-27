Plusieurs utilisateurs et utilisatrices de pCloud Pass ont reçu cette nuit des notifications les informant de connexions à leur compte qu'ils ne reconnaissent pas, malgré l'activation de la double authentification. L'éditeur suisse rencontre par ailleurs des problèmes de DNS qui empêchent de le joindre par mail.
Depuis la nuit du 26 au 27 novembre, les témoignages se multiplient sur Reddit. Plusieurs internautes rapportent avoir reçu une notification de pCloud Pass leur signalant la connexion d'un nouvel appareil baptisé « pd », associé à une adresse IP localisée au Luxembourg. Parmi les destinataires de ces notifications, certains affirment n'avoir jamais utilisé le gestionnaire de mots de passe de pCloud. À la rédaction de Clubic, nous avons nous-mêmes reçu cette alerte, alors que notre compte est protégé par une authentification à deux facteurs reposant sur une application tierce.
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Des connexions inexpliquées et des problèmes de DNS
Après vérification, les adresses IP associées aux connexions signalées appartiennent aux infrastructures de pCloud. Plus étrange encore, les liens intégrés aux notifications renvoient vers le sous-domaine passqa1.pcloud.com, dont le nom laisse penser qu'il s'agit d'un environnement de test interne à l'entreprise. Plusieurs internautes affirment par ailleurs avoir retrouvé l'appareil inconnu dans la liste de leurs sessions actives.
En cherchant à joindre pCloud ce vendredi matin, nous nous sommes heurtés à un autre problème. Notre mail a été rejeté au motif que le domaine de destination était introuvable. Nous avons donc cherché à savoir pourquoi notre messagerie ne parvenait pas à localiser les serveurs de courrier de l'entreprise. Aucun des quatre serveurs DNS faisant autorité pour pcloud.com ne fournit leurs coordonnées (enregistrements MX), ni même une adresse IP associée au domaine qui permettrait à notre messagerie de se rabattre sur celle-ci. En revanche, les adresses IP de plusieurs sous-domaines, dont www.pcloud.com, sont toujours renseignées, ce qui explique que le site web demeure accessible.
Un précédent en début d'année
Ce n'est pas la première fois cette année que des utilisateurs et utilisatrices de pCloud signalent des anomalies concernant leurs comptes. En février dernier, l'entreprise suisse avait ouvert une enquête après que plusieurs internautes avaient rapporté l'apparition de fichiers inconnus ou la disparition de documents personnels dans leur espace de stockage. Quelques semaines plus tard, pCloud avait confirmé une exposition de métadonnées entre différents comptes, tout en assurant qu'aucun contenu de fichier n'avait été compromis et que le problème avait été corrigé.
À cette heure, rien ne permet d'établir un lien entre ces différents événements, ni de déterminer si les connexions signalées cette nuit ont effectivement permis d'accéder aux comptes concernés ou aux données conservées dans les coffres-forts. Nous avons sollicité pCloud via LinkedIn et sommes dans l'attente d'une réponse de l'entreprise.