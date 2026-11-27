Après vérification, les adresses IP associées aux connexions signalées appartiennent aux infrastructures de pCloud. Plus étrange encore, les liens intégrés aux notifications renvoient vers le sous-domaine passqa1.pcloud.com, dont le nom laisse penser qu'il s'agit d'un environnement de test interne à l'entreprise. Plusieurs internautes affirment par ailleurs avoir retrouvé l'appareil inconnu dans la liste de leurs sessions actives.

En cherchant à joindre pCloud ce vendredi matin, nous nous sommes heurtés à un autre problème. Notre mail a été rejeté au motif que le domaine de destination était introuvable. Nous avons donc cherché à savoir pourquoi notre messagerie ne parvenait pas à localiser les serveurs de courrier de l'entreprise. Aucun des quatre serveurs DNS faisant autorité pour pcloud.com ne fournit leurs coordonnées (enregistrements MX), ni même une adresse IP associée au domaine qui permettrait à notre messagerie de se rabattre sur celle-ci. En revanche, les adresses IP de plusieurs sous-domaines, dont www.pcloud.com, sont toujours renseignées, ce qui explique que le site web demeure accessible.