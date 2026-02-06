Les messages publiés sur le fil de discussion présentent des situations variées. Un utilisateur mentionne être affecté malgré l'activation de l'authentification à deux facteurs. D'autres évoquent l'hypothèse d'un problème technique dans l'attribution des espaces de stockage, avec des identifiants qui auraient pu se chevaucher entre différents comptes.

Tous les témoignages ne vont pas dans le même sens. La majorité d'entre eux affirment n'avoir observé aucun problème sur leur compte. Certains utilisateurs minimisent l'incident en parlant d'un simple bug d'affichage, sans véritable accès aux données d'autrui. Un commentaire affirme en revanche qu'un fichier stocké dans l'espace sécurisé pCloud Crypto a été effacé.

L'auteur du thread déclare avoir reçu une réponse privée du support pCloud évoquant "une anomalie rare de synchronisation qui pourrait affecter certains utilisateurs", une déclaration qui n'a toutefois pas été officiellement rendue publique par l'entreprise elle-même.