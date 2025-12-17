Des experts indépendants ont été mobilisés afin de mener une investigation approfondie et de soutenir les mesures correctives. Les problèmes d'accès via VPN étaient ainsi dus à certaines des mesures prises par la plateforme, pour tenter d'éradiquer la première cyberattaque.

L’entreprise fondée en Suède il y a près de vingt ans précise aussi que des cybercriminels pourraient avoir accédé à certaines données concernant environ 20% de sa base d’utilisateurs, soit l'équivalent d'environ 26 millions de comptes.