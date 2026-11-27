À partir du 1er mars 2027, Google affichera l’adresse et le téléphone des développeurs « marchands » sur le Play Store, dans le monde entier. Les indépendants qui travaillent depuis chez eux n’ont guère d’échappatoire.
Le Digital Services Act européen impose bien une transparence sur les vendeurs en ligne, mais pas à l’échelle planétaire. Google a choisi d’appliquer la règle partout, et c’est là que le bât blesse pour les petits studios.
Une obligation européenne, une application mondiale
Google justifie ce changement par le passage de Google Play à un modèle de place de marché en ligne dans l’Espace économique européen et au Royaume-Uni, afin de respecter les règles locales de protection des consommateurs. Selon Heise, tous les comptes développeurs actifs devront déclarer avant le 1er février 2027 s’ils sont « traders » (marchands) ou non, quel que soit l’endroit où ils distribuent leurs applications.
Les indices du statut de marchand incluent des revenus réguliers : publicité, applications payantes ou achats intégrés. Ceux qui se déclarent marchands verront leur adresse et leur numéro de téléphone affichés publiquement, partout dans le monde. Les développeurs qui ne distribuent pas dans l’EEE ni au Royaume-Uni peuvent se déclarer non-marchands et échapperaient ainsi vraisemblablement à cet affichage. Le texte européen n’impose donc rien de tel au reste du monde : c’est un choix de Google.
Pas de boîte postale : l’adresse perso ou un prestataire payant
L’adresse affichée provient du profil de paiement du compte développeur, et les boîtes postales y sont interdites. Un indépendant sans bureau a donc deux options : exposer son domicile ou payer un représentant, ou un prestataire, qui lui fournit une adresse professionnelle.
Plusieurs développeurs s’en agacent : l’un d’eux, cité par le magazine coréen The Elec, envisage de louer un local rien que pour protéger ses données personnelles. Le dirigeant juge utile de fournir un contact aux consommateurs en cas de litige, mais pointe les risques d’atteinte à la vie privée et d’usage abusif de ces données, avec une exposition possible des proches qui vivent sous le même toit.
Apple limite l’affichage à l’UE et tolère les boîtes postales
Le contraste avec Apple est net. Dans le cadre du DSA, la cuisine de Cupertino restreint l’affichage des adresses et numéros aux 27 États membres de l’UE. Elle autorise aussi les développeurs individuels à indiquer une boîte postale sur l’App Store, après vérification de justificatifs (reçus ou factures de location de la boîte). L’adresse exigée pour l’identité est ainsi séparée de celle que voit le public.
Apple avait en outre demandé dès 2024 aux développeurs de se déclarer marchands le cas échéant : Google arrive tard, et plus strict. Reste à voir si la pression des indépendants suffira à lui faire assouplir sa copie avant mars 2027. Pour l’instant, la protection de la vie privée des petits studios passe par leur portefeuille.