Les indices du statut de marchand incluent des revenus réguliers : publicité, applications payantes ou achats intégrés. Ceux qui se déclarent marchands verront leur adresse et leur numéro de téléphone affichés publiquement, partout dans le monde. Les développeurs qui ne distribuent pas dans l’EEE ni au Royaume-Uni peuvent se déclarer non-marchands et échapperaient ainsi vraisemblablement à cet affichage. Le texte européen n’impose donc rien de tel au reste du monde : c’est un choix de Google.