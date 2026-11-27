WinRing0 permet à des logiciels d’accéder directement au matériel, par exemple pour surveiller les températures ou les tensions. Une faille connue depuis 2020 (CVE-2020-14979) permet toutefois à une personne ayant déjà accès à la machine d’obtenir davantage de droits. Des pirates peuvent aussi détourner ce type de pilote, pourtant légitime et signé, pour contourner les protections au cœur de Windows. L’alerte de Defender ne signifie donc pas que votre PC a été piraté, mais qu’il existe un risque.