Microsoft Defender signale un pilote Intel comme vulnérable, mais Windows Update continue de le distribuer. Même après sa suppression, la même version est de nouveau proposée à l’installation.
Entre l’antivirus de Windows et son service de mise à jour, le message ne semble pas toujours passer. C’est en tout cas ce qu’a constaté le site allemand Deskmodder en manipulant un mini-PC Intel NUC de 11e génération.
Un pilote Intel de 2022 toujours disponible après sa suppression
Tout commence le 25 novembre, quand l’antivirus émet une alerte de niveau grave. Elle vise un fichier nommé OpenHardwareMonitorLib.sys, conservé dans la réserve de pilotes de Windows. Celui-ci provient d’un paquet Intel de décembre 2022, associé au logiciel NUC Software Studio. Les testeurs ont désactivé le service lié à ce logiciel, supprimé le paquet, puis interrogé Windows Update à l’aide d'un outil technique. La même version leur a alors été proposée, sans toutefois se réinstaller automatiquement.
Ce paquet n’apparaît pas dans le catalogue public de mises à jour de Microsoft, mais il peut être téléchargé avec cet outil. Sa distribution n’a pas été modifiée depuis le 3 janvier 2023. Il contient WinRing0, le composant en cause, et sa signature Microsoft est toujours considérée comme valide. Cette dernière confirme la provenance du code et l’absence d’altération, sans garantir qu’il soit sans danger. Une nouvelle analyse du paquet par Defender n'a d’ailleurs rien relevé.
WinRing0 permet à des logiciels d’accéder directement au matériel, par exemple pour surveiller les températures ou les tensions. Une faille connue depuis 2020 (CVE-2020-14979) permet toutefois à une personne ayant déjà accès à la machine d’obtenir davantage de droits. Des pirates peuvent aussi détourner ce type de pilote, pourtant légitime et signé, pour contourner les protections au cœur de Windows. L’alerte de Defender ne signifie donc pas que votre PC a été piraté, mais qu’il existe un risque.
En juin 2025, nous rapportions que l’entreprise comptait justement faire le ménage dans Windows Update, en commençant par les pilotes déjà remplacés par une version plus récente. Le 20 novembre dernier, nous évoquions aussi Emerging Risks, une fonction que les membres du programme Windows Insider commencent à recevoir. Elle signalera sous Windows 11 les failles connues des logiciels, des pilotes et des firmwares.