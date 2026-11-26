Selon une étude Ipsos bva publiée ce jeudi, 37 % des Français ont déjà sollicité l'intelligence artificielle pour leur épargne ou leurs placements. Les utilisateurs sont largement conquis, mais la confiance reste à gagner chez les autres.
Plus d'un Français sur trois a déjà interrogé l'intelligence artificielle sur son épargne ou ses placements financiers, révèle Ipsos bva ce jeudi 26 novembre. Une statistique qui en dit long sur la bascule vers l'IA à destination du grand public. Ce réflexe du chatbot, surtout répandu chez les moins de 45 ans, sert d'abord à décoder le jargon financier, mais un Français sur deux avoue s'en être déjà servi, ou se dit prêt à le faire, pour bâtir sa stratégie d'investissement. La confiance manque pourtant encore à beaucoup, au moment précis où ChatGPT, Claude et Gemini apprennent à lire les relevés bancaires qu'il est, peut-être, un poil risqué de leur partager.
Avant 45 ans, l'IA devient un vrai réflexe d'épargnant
L'enquête a été menée en ligne du 10 au 12 novembre 2026 auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 Français âgés de 18 à 75 ans, à l'occasion du salon Investir Day 2026, qui avait lieu en début de semaine. Les résultats tracent une frontière nette entre générations. Jusqu'à 44 ans, au moins une personne sur deux a déjà consulté une IA sur son épargne ou ses placements. On monte à 51 % des 18-24 ans, 55 % des 25-34 ans et 50 % des 35-44 ans. Après cet âge, la courbe décroche à 28 % chez les 45-54 ans, puis 22 % chez les 55-75 ans.
Les hommes et les personnes aux revenus élevés sont, eux aussi, plus nombreux à s'y être essayés. Au niveau des usages, l'IA sert d'abord de professeur particulier. 27 % des Français lui ont déjà demandé d'éclaircir un terme ou une notion financière, et 23 % s'en sont servis pour s'informer plus largement sur l'épargne et les placements. Ipsos cite aussi la comparaison des offres bancaires parmi les services qu'elle rend.
Ce professeur à disposition 7/7 et 24h/24 est souvent sollicité pour faire état de ses capacités stratégiques. Dans le détail, un Français sur deux a déjà utilisé l'intelligence artificielle pour construire sa stratégie d'épargne et d'investissement, ou se dit prêt à le faire. Déjà l'année dernière, une étude eToro menée auprès de 11 000 investisseurs particuliers relevait que 13 % d'entre eux s'aidaient d'un chatbot pour choisir leurs actions. La moitié se disait même ouverte à l'idée de confier la gestion de son portefeuille à une IA.
ChatGPT, Claude et Gemini frappent à la porte des comptes bancaires
Ceux qui ont essayé s'en disent plutôt ravis. Près de 80 % se déclarent satisfaits, dont 39 % très satisfaits, voire impressionnés, nous dit Ipsos. Chez les autres, c'est plutôt la confiance qui coince. 41 % des non-utilisateurs mettent en avant ce manque de confiance, et 26 % jugent l'épargne et l'investissement trop personnels pour en discuter avec une machine. Pour Ipsos, ces réticences renvoient à trois sujets sensibles dès qu'une IA touche à l'argent, à savoir la fiabilité, la confidentialité et la sécurité.
Cette méfiance, cette appréhension, ce frein, on peut appeler ça de différentes manières, tombe mal pour les géants de l'IA, tous lancés dans la course aux comptes bancaires. Depuis le mois de mai, ChatGPT permet aux Américains de connecter leurs comptes, une fonction désormais ouverte jusqu'à son offre gratuite. Claude a suivi le 5 novembre avec « Personal Finance », puis Google avec Gemini Finance, deux outils qui se contentent de lire les comptes sans déplacer d'argent. En France, aucun ne permet encore d'analyser ses dépenses. Chez ChatGPT, on sait que le blocage est aussi réglementaire, car OpenAI n'a aucun statut de prestataire de paiement dans l'Hexagone, où c'est l'ACPR, rattachée à la Banque de France, qui délivre le précieux sésame.
Sur l'avenir, l'opinion reste plus partagée. 39 % des Français pensent que l'IA transformera en profondeur notre façon d'épargner et de placer d'ici cinq ans, un chiffre qui monte à 48 % chez les moins de 35 ans. 41 % estiment même qu'elle aidera les novices à mieux investir. Miser sur l'IA elle-même tente beaucoup moins les Français on dirait, puisque seuls 16 % l'envisagent d'ici douze mois, que ce soit dans une entreprise du secteur, un ETF (un fonds coté en Bourse) ou un produit structuré. Alors l'IA en conseillère, oui ; mais pour le placement, pas encore.