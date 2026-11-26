Cette méfiance, cette appréhension, ce frein, on peut appeler ça de différentes manières, tombe mal pour les géants de l'IA, tous lancés dans la course aux comptes bancaires. Depuis le mois de mai, ChatGPT permet aux Américains de connecter leurs comptes, une fonction désormais ouverte jusqu'à son offre gratuite. Claude a suivi le 5 novembre avec « Personal Finance », puis Google avec Gemini Finance, deux outils qui se contentent de lire les comptes sans déplacer d'argent. En France, aucun ne permet encore d'analyser ses dépenses. Chez ChatGPT, on sait que le blocage est aussi réglementaire, car OpenAI n'a aucun statut de prestataire de paiement dans l'Hexagone, où c'est l'ACPR, rattachée à la Banque de France, qui délivre le précieux sésame.