Avant d’y arriver, Ubuntu veut procéder à quelques optimisations basiques et notamment un démarrage rapide, une faible consommation de ressources, une bonne intégration au bureau et un usage simple au quotidien. Pour la maison mère Canonical, il s’agit donc de mettre en œuvre une démarche comme celle de ses grands chantiers techniques, d’abord en posant les fondations, puis en avançant par étapes. L’entreprise avait procédé de la même manière pour la réécriture d’outils système en Rust (sudo-rs, rust-coreutils), l’arrivée du triple buffering dynamique dans GNOME après des années de travail sur les performances, et le chiffrement du disque complet adossé au TPM.