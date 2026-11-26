Ubuntu a publié un message sur son forum pour expliquer les travaux autour de son futur launcher. L’IA y restera optionnelle et tournera en local. Une première version est annoncée pour janvier.
Le mois dernier, Ubuntu mettait en ligne warty-prototype, une maquette de lanceur qui a suscité curiosité et scepticisme. Dans un récent message l'équipe détaille le projet et sa vision.
Un lanceur d’abord, de l’IA seulement si vous le décidez
Nous rapportions le 23 octobre que ce prototype de lanceur, publié sous forme de snap, simulait des tâches confiées à une IA locale, sans rien modifier sur le système. L’équipe confirme qu’il s’agissait d’un concept d'interface, fait pour lancer la discussion sur le design. Mais il donne aussi une vision qu'on a déjà vue sur Windows ou macOS avec un point d’entrée unique, pouvant être utilisé au clavier ou à la voix, qui relie les applications, les fichiers locaux et une assistance intelligente, activée seulement sur demande explicite.
Avant d’y arriver, Ubuntu veut procéder à quelques optimisations basiques et notamment un démarrage rapide, une faible consommation de ressources, une bonne intégration au bureau et un usage simple au quotidien. Pour la maison mère Canonical, il s’agit donc de mettre en œuvre une démarche comme celle de ses grands chantiers techniques, d’abord en posant les fondations, puis en avançant par étapes. L’entreprise avait procédé de la même manière pour la réécriture d’outils système en Rust (sudo-rs, rust-coreutils), l’arrivée du triple buffering dynamique dans GNOME après des années de travail sur les performances, et le chiffrement du disque complet adossé au TPM.
Le projet s’articule autour de quatre principes :
- Une IA optionnelle ;
- un traitement local ;
- le respect de la vie privée :
- la sécurité.
Concrètement, un lanceur sans IA reste disponible d’office, et l’installation par défaut n’embarque pas de modèles de plusieurs gigaoctets. Le modèle de langage doit tourner sur la machine et les requêtes ne partiront donc pas par défaut vers un service cloud. Les fichiers et les données de l’utilisateur resteront sur son disque. Enfin, les composants sont conçus pour tourner dans un espace isolé (le confinement d’Ubuntu), afin qu’une fonction expérimentale ou « agentique » (capable d’agir seule) ne puisse pas compromettre le système.
Ubuntu veut aussi associer la communauté, comme pour Yaru, son thème par défaut. Il s'agit de tester les premières versions, de contester les choix d’ergonomies’agit et de proposer des usages. Le message se termine sur une démonstration de code fonctionnel, et non plus du prototype. Le travail de fond reste à finir et en janvier, Ubuntu publiera une présentation détaillée de l’architecture et une première version à installer.