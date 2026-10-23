Avec ce launcher dopé à l'IA, Ubuntu Linux pourrait s'inspirer de macOS Spotlight

Mais en y ajoutant un LLM en local, le launcher devient tout de suite plus puissant. Pour l’heure il ne s’agit que d’un concept embarquant des démonstrations avec des cas d’usage simulés. Dans une première simulation, il est possible de retrouver une photo sur le disque, puis de demander au modèle d’en faire le fond d’écran et d’assortir la couleur d’accentuation du système. Dans la deuxième, on cherche une application pour ouvrir un fichier ePub. Le launcher affiche alors des résultats du Snap Store, avec un bouton d’installation. Enfin, dans la troisième, plusieurs éléments copiés dans le presse-papiers sont transformés en itinéraire de visite, qu’on peut ajouter à son agenda.