Sur les 2 830 élus et agents interrogés entre la fin août et la fin septembre, 13 % estiment leur commune suffisamment préparée. Parmi eux, 24 % disposent d'un plan de reprise ou de continuité d'activité, c'est-à-dire d'une procédure écrite pour faire tourner la mairie pendant l'attaque, puis relancer ses services. Les autres répondent non (44 %) ou l'ignorent (32 %).

Si vous habitez l'une de ces communes, et c'est le cas de deux Français sur trois, une attaque peut d'abord vous priver des services de votre mairie. Au cours des douze derniers mois, 9 % des communes interrogées ont subi au moins un incident de sécurité informatique, et 37 % des victimes ont dû interrompre leurs activités et leurs services. Et 19 % des répondants ignorent si leur commune a été attaquée. « Près d'1 collectivité sur 3 a déjà été victime ou ne le sait pas », résume Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr.

Les mairies attaquées savent mieux qu'en 2024 d'où venait le coup. Au total, 65 % d'entre elles connaissent au moins une cause de l'incident, soit dix points de plus. L'hameçonnage revient dans 38 % des cas, et une faille non corrigée dans 15 % des cas.

Les appareils personnels servent de plus en plus au travail de la mairie. C'est le cas dans 65 % des communes, contre 58 % en 2024, et il s'agit presque toujours d'un téléphone portable (93 %). Près d'une commune sur deux écrit en outre à ses habitants depuis une messagerie grand public, de type Gmail ou Orange, et non depuis une adresse au nom de la commune.