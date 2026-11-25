Dans près de six communes de moins de 25 000 habitants sur dix, les élus et les agents disent ne pas être prêts à affronter une cyberattaque, contre 54 % en 2024. Et parmi les rares mairies qui se disent prêtes, une sur quatre seulement a prévu comment relancer ses services après une attaque.
En avril 2024, un pirate est entré dans le réseau de la mairie de Gravelines, dans le Nord. Un robot avait d'abord essayé des milliers d'identifiants sur l'accès à distance prévu pour le télétravail, jusqu'à trouver le bon, et le pirate a ensuite désactivé les antivirus pour installer le rançongiciel LockBit. Grâce à son service informatique de dix personnes, la ville de 12 000 habitants a évité le pire, mais l'attaque lui a coûté 50 000 euros, selon la Banque des Territoires. Dans près des trois quarts des communes de moins de 25 000 habitants, la mairie emploie moins de dix agents en tout, soit moins que le seul service informatique de Gravelines, selon un baromètre sur la cybersécurité des collectivités (Sondage OpinionWay pour Cybermalveillance.gouv.fr). Depuis 2024, davantage d'élus et d'agents mesurent le danger, mais ils ont rarement les moyens de préparer leur commune à une attaque.
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Une mairie prête sur quatre seulement a prévu un plan de reprise
Sur les 2 830 élus et agents interrogés entre la fin août et la fin septembre, 13 % estiment leur commune suffisamment préparée. Parmi eux, 24 % disposent d'un plan de reprise ou de continuité d'activité, c'est-à-dire d'une procédure écrite pour faire tourner la mairie pendant l'attaque, puis relancer ses services. Les autres répondent non (44 %) ou l'ignorent (32 %).
Si vous habitez l'une de ces communes, et c'est le cas de deux Français sur trois, une attaque peut d'abord vous priver des services de votre mairie. Au cours des douze derniers mois, 9 % des communes interrogées ont subi au moins un incident de sécurité informatique, et 37 % des victimes ont dû interrompre leurs activités et leurs services. Et 19 % des répondants ignorent si leur commune a été attaquée. « Près d'1 collectivité sur 3 a déjà été victime ou ne le sait pas », résume Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr.
Les mairies attaquées savent mieux qu'en 2024 d'où venait le coup. Au total, 65 % d'entre elles connaissent au moins une cause de l'incident, soit dix points de plus. L'hameçonnage revient dans 38 % des cas, et une faille non corrigée dans 15 % des cas.
Les appareils personnels servent de plus en plus au travail de la mairie. C'est le cas dans 65 % des communes, contre 58 % en 2024, et il s'agit presque toujours d'un téléphone portable (93 %). Près d'une commune sur deux écrit en outre à ses habitants depuis une messagerie grand public, de type Gmail ou Orange, et non depuis une adresse au nom de la commune.
La plupart des communes consacrent moins de 1 000 euros par an à leur sécurité
L'enquête a eu lieu quelques mois après les municipales de mars 2026, et 71 % des répondants travaillent avec une équipe municipale nouvelle ou différente. Pour 29 % d'entre eux, les élus entament leur premier mandat. Ces équipes héritent de budgets très serrés. Deux communes sur trois dépensent moins de 5 000 euros par an pour toute leur informatique, photocopieur compris, et parmi les communes qui connaissent ce budget, 71 % consacrent moins de 1 000 euros à la sécurité.
Pour 44 % des répondants, la hausse des cyberattaques n'a pas pesé sur les décisions budgétaires de leur commune, contre 38 % qui disent l'inverse. Et parmi les communes qui connaissent leur budget informatique, seules 16 % prévoient d'augmenter leur budget de sécurité l'an prochain, contre 10 % en 2024.
Les répondants citent d'abord le manque de connaissances (46 %), devant le manque d'argent (42 %). Près de sept répondants sur dix ne savent pas dire si les offres de sécurité vendues sur le marché répondent aux besoins de leur commune. Dans 64 % des cas, la mairie se tourne vers son prestataire informatique, mais 83 % des élus et agents concernés ignorent s'il détient le label ExpertCyber, délivré par Cybermalveillance.gouv.fr aux prestataires spécialisés, ou un visa de sécurité de l'ANSSI.
Pour aider les communes rurales, Cybermalveillance.gouv.fr et l'Association des maires de France (AMF) publient un mémento, moins de trois mois après le piratage de l'AMF. Le pirate affirme avoir volé près de 114 000 entrées, avec les noms, les adresses e-mail et les fonctions de maires, de conseillers municipaux et d'agents, et l'association a confirmé l'attaque. Le mémento contient les mesures prioritaires à prendre et la marche à suivre en cas d'attaque, avec les services à contacter. Cybermalveillance.gouv.fr met aussi en avant le 17Cyber, le guichet en ligne d'aide aux victimes. Mais dans 11 % des communes, personne ne gère la sécurité informatique, et 7 % des répondants ne savent pas comment elle est organisée.