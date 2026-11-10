Dans plusieurs collectivités, les administrateurs informatiques se connectaient à distance, notamment en télétravail, sans double authentification. Il suffit alors d’un mot de passe volé pour qu’un pirate prenne la main sur les comptes les plus puissants du réseau. La CNIL a aussi constaté que des éditeurs de logiciels gardaient un accès permanent au réseau de la collectivité, sans autorisation au cas par cas, ou se connectaient avec un compte partagé entre plusieurs salariés. En piratant Atexo, un éditeur de logiciels pour les administrations, des pirates ont ainsi pu accéder aux données d’usagers de la Région Hauts-de-France, RIB compris.

Les agents de la CNIL ont aussi trouvé des journaux de connexion incomplets, ou que personne ne consultait en temps réel. Sans ces traces, une collectivité peut laisser un intrus fouiller ses fichiers sans rien voir. Et sans cloisonnement entre les différentes parties du réseau, un pirate entré par un seul poste peut accéder à tous les serveurs. Certaines collectivités utilisaient encore des systèmes d’exploitation abandonnés par leur éditeur, donc privés de correctifs de sécurité. D’autres envoyaient en clair aux usagers leurs mots de passe, ou avaient mis en service des systèmes d’information sans l’homologation de sécurité exigée des administrations.

Si vous dirigez une PME, vous pouvez vérifier dès aujourd’hui les deux premiers points chez vous. Quels prestataires gardent un accès permanent à votre réseau, et vos administrateurs se connectent-ils avec une double authentification ? À Saint-Étienne, la CNIL a infligé à l’Hôpital privé de la Loire 500 000 euros d’amende, notamment pour ces deux failles, après le vol des données de plus de 500 000 patients.